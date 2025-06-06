Две «Кометы» будут возить туристов на Черном море

Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Об этом сообщила пресс-служба ОСК, передает «Интерфакс».

«Комета 120М» проекта 23160 предназначена для скоростных перевозок до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 65 километров в час.

Как сообщила ОСК, «Вымпел» построил два таких судна. Первое — «Космонавт Павел Попович» — в начале июня этого года вышло на маршрут Сочи — Геленджик. Второе будет эксплуатироваться компанией «Морские скоростные пассажирские перевозки» (МСПП) в Азово-Черноморском бассейне.

В пресс-службе отметили, что строительство велось по контракту с ГТЛК, который был заключен в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.