Сколько туристов посетили Волгоградскую область в 2025 году

Этот показатель на 13% превышает аналогичный период прошлого года.

Как сообщает администрация Волгоградской области, основной турпоток пришелся на майские праздники. В дни празднования 80-летия Великой Победы в субъект прибыли 244 тысячи туристов из других регионов России и зарубежных стран.

Также в Волгоградской области весной побывали делегации в рамках Международного форума «Великое наследие – общее будущее», который объединил представителей 20 государств. В то же время в регионе проводились межрегиональный архитектурно-градостроительный форум «Нижняя Волга» и заседание совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды.

Летний сезон также обещает быть в регионе богатым на события. Планируется, что в конце июня в областном центре пройдет молодежный фестиваль #ТриЧетыре, а в регионе – Всероссийский день поля, а также Камышинский арбузный фестиваль, разнообразные национальные и гастрономические праздники.

Отметим, регион регулярно входит в рейтинги популярных направлений для отдыха. Например, в мае Волгоградская область вошла в топ-10 самых привлекательных направлений для иностранных туристов.

Напомним, в Волгоградской области по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, развивается инфраструктура гостеприимства. Планируется, что к 2030 году турпоток будет увеличен до 3 млн человек, а к 2036 году – до 5,4 млн человек. Соответствующая работа проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».