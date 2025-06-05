В Челябинской области горнолыжные курорты объединят в единую цепь

В Челябинской области планируют создать единую цепь горнолыжных курортов в рамках проекта развития туристической макротерритории «Большой Урал».

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в обращении к областному заксобранию, передаёт URA.RU.

«Я считаю, у нас есть все возможности реализовать уникальный для нашей страны проект — сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса», — заявил губернатор.

Сеть сформируют курорты «Аджигардак» в Аше, «Завьялиха» в Трёхгорном, «Евразия» в Кусе и «Солнечная долина» в Миассе.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается мастер-план по развитию нацпарка «Зигальга» и села Тюлюк. Также стартует строительство асфальтированной дороги в нацпарк «Зюраткуль» и завершается строительство дороги на Чёрную скалу в нацпарке «Таганай».

Ранее в межведомственной комиссии под руководством министра по культуре и туризму Андрея Ермака заявили, что пляжи Калининградской области полностью подготовили к летнему сезону.