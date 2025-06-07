Как отдохнуть летом в Москве: гид для туристов и жителей столицы

На площадках фестиваля «Московские сезоны» и в парках российской столицы начали работать бассейны под открытым небом. Москвичам и гостям города обещали благоустроенную инфраструктуру и комфортную температуру, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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«Москва – город-курорт. Для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и получить красивый загар, необязательно куда-то ехать. В столице работает около 30 открытых бассейнов, где можно не только принять солнечные ванны, но и, конечно, поплавать», – отметила журналист.

В зонах отдыха предусмотрели все. Для тех, кто хочет спрятаться в тени, есть индивидуальные шезлонги с зонтиками, комфортные раздевалки и душевые, несколько бассейнов как для взрослых, так и для малышей. В детских чашах температура воды 30-32 градуса, во взрослых бассейнах чуть ниже – 26-28.

«14 локаций находятся в 12 парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, пользуются большой популярностью. Погода нас радует. Сами локации в максимальной комплектации с точки зрения благоустройства, есть и раздевалки, есть и туалеты, есть, где водичку купить», – рассказал руководитель пресс-службы АНО «Развитие парков» Иван Красняков.

Помимо бассейнов, которые находятся в парках, зоны отдыха есть и на фестивальных площадках «Московских сезонов», а также в спортивных комплексах.

Бассейны работают без выходных. Утренний сеанс длится 1,5 часа, последующие – три. Стоимость билетов варьируется в зависимости от времени суток. На всех площадках, согласно требованиям Роспотребнадзора, строго контролируют качество воды в бассейнах.

«Каждые четыре часа берутся пробы воды, между каждыми сеансами проводится очистка. При необходимости ребята еще мониторят в течение сеанса, если нужно, добавляют или убавляют обеззараживающие вещества, они это регулируют исходя из количества людей», – Сергей Петров, директор управляющей компании бассейна.

Для многих москвичей открывать летний сезон возле бассейнов уже стало доброй традицией. Посетителей устраивает и качество услуг, и их стоимость, а также возможность отдохнуть и расслабиться прямо в центре Москвы.

Другие предпочитают не комфортные бассейны, а отдых на природе.

«Прогрелась вода и в водоемах, а значит можно попробовать встать на вейкборд . Для того чтобы прохлада так сильно не ощущалась, пока можно остаться в гидрокостюме и тренировать технику», – отметила корреспондент.

Тысячи москвичей выбирают для себя активный вид отдыха на воде: вейксерфинг, вейкборд, сапы. С каждым годом количество желающих растет.

«У нас все забито. Мы стараемся масштабироваться еще больше, привлекаем детские школы, у нас есть школы по воднолыжному виду спорта», – Роман Оводов, пиар-директор кластера активных видов спорта.

Нежиться возле открытого бассейна или усмирять волны – выбор каждого. Очевидно одно: с каждым годом в Москве лето становится более комфортным и доступным.