Топ-30 мест, где можно купаться в Москве

Гид по лучшим пляжам Москвы в 2025 году. Где можно купаться, отзывы и советы по отдыху на воде в столице — в материале Super.

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Дождались: в Москве стартует купальный сезон (хотя многие бассейны под открытым небом начали принимать гостей уже с 1 июня). Что касается естественных водоёмов, то не стоит сразу нырять в омут с головой и для начала лучше изучить список мест, где Роспотребнадзор провёл проверку (воды и песка тоже) и разрешил купаться в этом году. На ознакомление много времени не уйдёт — официальных пляжей в Москве в 2025 году пока всего семь.

Пляжи в Москве 2025

озеро «Белое» (ВАО);

озеро «Чёрное» (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

Тропарево (ЮЗАО);

Мещерское (ЗАО);

Серебряный бор-2 (СЗАО);

Серебряный бор-3 (СЗАО).

Где нельзя купаться

На вопрос «Где нельзя купаться?» ответ довольно простой — везде, кроме вышеупомянутых водоёмов. Как бы то ни было, есть ещё несколько моментов, на которые важно обратить внимание:

табличка «Купаться запрещено» стоит около водоёма не просто так: в воду могут сливаться канализационные стоки или промышленные отходы, которые способны вызвать, как минимум, аллергию или дерматит;

стоячая вода, заросшая тиной, с удовольствием плавающие там утки — ещё один редфлаг, который сигнализирует о том, что здесь лучше не купаться из-за риска подцепить инфекцию.

Чем можно заразиться в загрязнённых водоёмах

Купание в неположенных местах опасно для здоровья: в водяного или кикимору болотную вы не превратитесь, но подхватить какую-нибудь инфекцию легко. Среди самых распространённых Роспотребнадзор выделяет следующие (это далеко не полный список, но и он звучит впечатляюще):

церкариоз («зуд купальщика»): инфекцию переносят утки, заражённые личинками плоских червей. Хорошая новость: в человеке такие паразиты не живут. Плохая новость: они могут вызвать аллергическую реакцию на коже. Обнаружив сыпь на теле, обратитесь к дерматологу;

лямблиоз: чаще всего лямблии попадают в организм детей, которые, купаясь, часто глотают воду. Симптомы проявляются, как правило, через 1-2 недели: боли в животе, тошнота, жидкий стул — в этом случае стоит сдать анализ на лямблии;

ротавирус: высокая температура, диарея, рвота могут появиться уже через несколько часов. Лечение симптоматическое;

лептоспироз («водная лихорадка»): опасная для жизни инфекция, которая передаётся через фекалии животных. Среди симптомов — жар, головная и мышечная боль, рвота, покраснение белков глаз, сыпь, желтуха. При недомоганиях необходимо оперативно проконсультироваться с врачом.

Штрафы

Даже если вы настолько бесстрашны, что не боитесь подцепить какую-то инфекцию, купание в неположенном месте может обернуться для вас и другим наказанием. По закону за такие дела полагается штраф до 1500 рублей (для предпринимателей — до 10 000 рублей).

Оштрафовать могут и в разрешённых для купания зонах: например, за неправильную парковку (3000–4500 рублей), за мытьё машины в водоёме (1500–2000 рублей), за незаконную рыбалку (2000–2500 рублей). И, конечно же, за мусор (2000–5000 рублей).

Бассейны под открытым небом

Достойная альтернатива естественным водоёмам, тем более что температура воды в бассейнах поддерживается на уровне плюс-минус 25 градусов. Посещение, правда, платное: на сеанс стоит записываться заранее. В стоимость билета входит пользование шезлонгом, зонтиком, раздевалкой, душевой, камерой хранения.

Приводим список мест, где можно поплавать и позагорать у бассейна.

В парках:

«Сокольники»;

«Ходынское поле»;

«Красная Пресня»;

парк 50-летия Октября;

«Митино»;

«Дубки»;

«Фили»;

Серебряный бор;

Измайловский парк;

парк им. Юрия Лужкова;

«Кузьминки»;

«Москворецкий».

На фестивальных площадках: