Топ-30 мест, где можно купаться в Москве

Топ-30 мест, где купаться в Москве: пляжи, озёра и открытые бассейны
Гид по лучшим пляжам Москвы в 2025 году. Где можно купаться, отзывы и советы по отдыху на воде в столице — в материале Super.
Дождались: в Москве стартует купальный сезон (хотя многие бассейны под открытым небом начали принимать гостей уже с 1 июня). Что касается естественных водоёмов, то не стоит сразу нырять в омут с головой и для начала лучше изучить список мест, где Роспотребнадзор провёл проверку (воды и песка тоже) и разрешил купаться в этом году. На ознакомление много времени не уйдёт — официальных пляжей в Москве в 2025 году пока всего семь.
Пляжи в Москве 2025
- озеро «Белое» (ВАО);
- озеро «Чёрное» (ЗелАО);
- Школьное озеро (ЗелАО);
- Тропарево (ЮЗАО);
- Мещерское (ЗАО);
- Серебряный бор-2 (СЗАО);
- Серебряный бор-3 (СЗАО).
Где нельзя купаться
На вопрос «Где нельзя купаться?» ответ довольно простой — везде, кроме вышеупомянутых водоёмов. Как бы то ни было, есть ещё несколько моментов, на которые важно обратить внимание:
- табличка «Купаться запрещено» стоит около водоёма не просто так: в воду могут сливаться канализационные стоки или промышленные отходы, которые способны вызвать, как минимум, аллергию или дерматит;
- стоячая вода, заросшая тиной, с удовольствием плавающие там утки — ещё один редфлаг, который сигнализирует о том, что здесь лучше не купаться из-за риска подцепить инфекцию.
Чем можно заразиться в загрязнённых водоёмах
Купание в неположенных местах опасно для здоровья: в водяного или кикимору болотную вы не превратитесь, но подхватить какую-нибудь инфекцию легко. Среди самых распространённых Роспотребнадзор выделяет следующие (это далеко не полный список, но и он звучит впечатляюще):
- церкариоз («зуд купальщика»): инфекцию переносят утки, заражённые личинками плоских червей. Хорошая новость: в человеке такие паразиты не живут. Плохая новость: они могут вызвать аллергическую реакцию на коже. Обнаружив сыпь на теле, обратитесь к дерматологу;
- лямблиоз: чаще всего лямблии попадают в организм детей, которые, купаясь, часто глотают воду. Симптомы проявляются, как правило, через 1-2 недели: боли в животе, тошнота, жидкий стул — в этом случае стоит сдать анализ на лямблии;
- ротавирус: высокая температура, диарея, рвота могут появиться уже через несколько часов. Лечение симптоматическое;
- лептоспироз («водная лихорадка»): опасная для жизни инфекция, которая передаётся через фекалии животных. Среди симптомов — жар, головная и мышечная боль, рвота, покраснение белков глаз, сыпь, желтуха. При недомоганиях необходимо оперативно проконсультироваться с врачом.
Штрафы
Даже если вы настолько бесстрашны, что не боитесь подцепить какую-то инфекцию, купание в неположенном месте может обернуться для вас и другим наказанием. По закону за такие дела полагается штраф до 1500 рублей (для предпринимателей — до 10 000 рублей).
Оштрафовать могут и в разрешённых для купания зонах: например, за неправильную парковку (3000–4500 рублей), за мытьё машины в водоёме (1500–2000 рублей), за незаконную рыбалку (2000–2500 рублей). И, конечно же, за мусор (2000–5000 рублей).
Бассейны под открытым небом
Достойная альтернатива естественным водоёмам, тем более что температура воды в бассейнах поддерживается на уровне плюс-минус 25 градусов. Посещение, правда, платное: на сеанс стоит записываться заранее. В стоимость билета входит пользование шезлонгом, зонтиком, раздевалкой, душевой, камерой хранения.
Приводим список мест, где можно поплавать и позагорать у бассейна.
В парках:
- «Сокольники»;
- «Ходынское поле»;
- «Красная Пресня»;
- парк 50-летия Октября;
- «Митино»;
- «Дубки»;
- «Фили»;
- Серебряный бор;
- Измайловский парк;
- парк им. Юрия Лужкова;
- «Кузьминки»;
- «Москворецкий».
На фестивальных площадках:
- Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);
- Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);
- Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);
- Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);
- Некрасовка (сквер у станции метро «Некрасовка»);
- Марьино (улица Перерва, владение 52);
- Братеево (Ключевая улица, владение 22 — у станции метро «Алма-Атинская»);
- Тёплый Стан (улица Тёплый Стан, владение 1б);
- Тропарёво-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 4);
- Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской);
- Коптево (Коптевский бульвар, владение 18 — парк «Бригантина»);
- Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).