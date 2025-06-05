Большинство отелей на первой линии Анапы остаются закрытыми

В Анапе редкая для этого времени года тишина – туристов мало, что грозит катастрофическими последствиями для владельцев гостиниц. Редакция выяснила ситуацию.

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«Не знаю, как сказать, чтобы не получилось грубо. Год назад в начале июня 70–80% номеров в Анапе были заполнены. А сейчас останавливаются только местные. Либо по выходным бывают редкие гости из Краснодара. Приезжайте, вместе послушаем эхо в пустом отеле», – говорит Артур, владелец и управляющий одной из гостиниц.

По его словам, 85% отелей на первой береговой линии до сих пор закрыты и летом уже не откроются.

В более выигрышном, хотя далеко не идеальном положении крупные отели, работающие по системе «все включено».

«У них километры территории, огромные бассейны, хаммам, спа, развлечения и так далее. Гости есть, хоть и немного. Но и то в июне в больших гостиницах сокращают персонал», – продолжает Артур.

Недавнее постановление мэрии Анапы, которое объявило огромный участок побережья опасной зоной, фактически добило гостиничный бизнес.

«Люди прочитали про новые ограничения, про опасную зону и теперь говорят: “Не только купаться, но и загорать нельзя, выгонять с пляжа будут. Как же мы поедем?” И туристов можно понять», – рассказывает один из отельеров.

Режим опасной зоны означает, что возле пляжей установят стенды с информацией о том, что отдых запрещен (во многих местах они уже есть). За порядком будут следить патрули из полиции и казаков. Кто-то говорит, что и вовсе появится забор.

«Новое постановление еще больше отвадит купающихся и загорающих, – говорит блогер Макс Анапский. – Не уверен, что пляжи начнут огораживать, хотя если будет много купающихся, вырастет соблазн поставить забор. Плюс, как написала мэрия Анапы, пойдут рейды вместе с полицией, будут кого-то штрафовать».

Накануне министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков рассказал, что специалисты рассчитывают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Анапе до конца июня.

«С надеждой смотрим на июль и август, – говорит один из отельеров, – хотя отмашка властей, если она будет, этот сезон, конечно, не спасет. Со второй половины августа уже начинается традиционный спад. Но хоть что-то сможем заработать».

Ранее мы написали, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района могут открыть для отдыхающих, если ситуация стабилизируется.