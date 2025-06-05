Номер за 27 тысяч в нижегородском отеле ужаснул гостью из Москвы

Московский корреспондент телеканала «Россия» Марина Громова, входящая в правительственный пул, получила негативные впечатления от проживания в нижегородском отеле «Ибис». Об этом она написала в соцсетях.

Гостья приехала в столицу Приволжья для участия в десятой, юбилейной конференции «ЦИПР» и заселилась в гостиницу в центре города. Сутки проживания в ней во время мероприятия стоили около 27 тысяч рублей. За эту сумму она получила маленький номер со сломанной дверной ручкой в ванную, просверленные дырки в стене и вид на стройку метро, а дополнением к этому стал завтрак.

В ресторане отеля, по ее словам, было столпотворение. Люди искали столы, чтобы сесть, и подсаживались друг к другу. Да и за саму еду пришлось побороться. В конце концов журналистке удалось урвать две вялых сосиски.

После этого она предложила отелю закрыться на реконструкцию прямо завтра.

Ранее сообщалось, что гостиницу хотят построить на территории СНТ «Волга-3» в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»