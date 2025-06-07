23 повода увидеться с Петербургом

Лето в Петербурге будет, как всегда, насыщено событиями: опера и джаз на фоне самых красивых архитектурных ансамблей, киносеансы на берегу Финского залива и в живописном парке, ночи балета и концерты звезд, разводка мостов под музыку и самый большой в мире сап-карнавал. Самые интересные поводы побывать в Северной столице — в подборке ТАСС

Выставки — от сказочных полотен Васнецова до трофеев "Зенита"

Виктор Васнецов в Русском музее

Когда: до 23 июня

Где: Корпус Бенуа Русского музея

Первая за 30 лет ретроспективная юбилейная выставка "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения". Посетители могут увидеть около 120 произведений художника из 11 российских музеев, в том числе Третьяковской галереи, Дома-музея В.М. Васнецова и других. Среди них — известные былинно-сказочные полотна "Аленушка" (1881), "Иван-Царевич на сером волке" (1889), "Ковер-самолет", "Витязь на распутье" (1882). Важное место на выставке отведено монументальным полотнам мастера на религиозные темы, созданным для оформления киевского Владимирского собора, петербургского храма Воскресения Христова, софийского собора Александра Невского.

"Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева"

Когда: до 7 сентября

Где: Государственный Эрмитаж, Манеж Малого Эрмитажа

В экспозицию вошли более 400 произведений. Среди них — костюмы работы известных европейских модельеров Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Мариано Фортуни и других, а также обувь от таких знаменитых мастеров, как Пьетро Янторни, Андрэ Перуджиа, Сальваторе Феррагамо. Специально для выставки в Эрмитаж прибыл автомобиль Buick 44-й серии, выпущенный в 1929–1930 годах в США. Это единственный экземпляр такой модели в России из собрания Музея техники Вадима Задорожного. На выставке также демонстрируются шедевры из эрмитажного собрания живописи и рисунка этого периода — работы Анри Матисса, Рауля Дюфи, Эрте и других мастеров. Экспозицию дополняют киноафиши 20-х годов прошлого века.

Когда: до осени

Где: общественное пространство "Севкабель Порт"

Гитары Виктора Цоя, его черновики, письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет, удочка, с которой он отправился на рыбалку в роковой августовский день 1990 года, — эти и другие артефакты, принадлежавшие лидеру группы "Кино" и его семье, смогут увидеть посетители на большой выставке в "Севкабель Порту". Эта экспозиция — продолжение проекта, представленного в Москве в 2022 году, — его работу дважды продлевали из-за популярности у публики. Создатели сделали ее еще более зрелищной и дополнили акцентом на роли Ленинграда/Петербурга в истории феномена легендарной рок-группы.

Выставка "Зенит. Петербург. 100 лет вместе"

Когда: будет работать все лето

Где: общественное пространство "Севкабель Порт"

В этом году футбольный клуб "Зенит" празднует 100-летие. 2025 год объявлен в Санкт-Петербурге Годом "Зенита". В честь знаковой даты и выставка в "Севкабель Порту". На ней впервые в истории одновременно представлены все трофеи "Зенита", в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года.

Предметы для экспозиции предоставили не только музеи и архивы, но также коллекционеры, игроки, тренеры, журналисты и болельщики. Проводником по выставке служит аудиогид, который не только расскажет об экспонатах, но и позволит услышать звуки с матчей разных лет, воспоминания ветеранов и легенды команды. В его создании приняли участие знаменитые петербуржцы — актер и ярый поклонник "Зенита" Михаил Боярский, спортивный комментатор Геннадий Орлов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музыканты Александр Розенбаум и Сергей Шнуров и ряд других.

Выставка "Великая страна — Великая Победа"

Когда: до 22 июня

Где: ЦВЗ "Манеж"

Масштабная экспозиция, в создании которой приняли участие более 50 институций, посвящена подвигу тыла и рассказывает о героическом труде миллионов людей, чьи усилия неотделимы от достижений Красной армии.

В пространстве Манежа представлено более тысячи подлинных предметов, документов, фотографий, аудиозаписей. Среди них — парашют летчика-истребителя Героя Советского Союза Алексея Севастьянова, найденный в 1971 году под Ленинградом спустя почти 30 лет после его гибели; реплика статуэтки премии "Оскар", которую в 1943 году получила советская картина "Разгром немецких войск под Москвой", снятая во время боевых действий в первые месяцы Великой Отечественной войны. Эта выставка — одно из ключевых событий города в честь 80-летия Победы.

Опера, балет и уличный театр

Международный фестиваль "Звезды белых ночей"

Когда: с 22 мая по 3 августа

Где: Мариинский театр, все сцены

"Звезды белых ночей" — крупнейшее событие сезона, которое ежегодно представляет зрителям знаковые премьеры, яркие гастроли и концерты с участием мировых звезд. 17 июня на историческую сцену Мариинки выйдет итальянский бас Ферруччо Фурланетто — он исполнит титульную партию в опере Массне "Дон Кихот".

Одним из самых ожидаемых балетных событий фестиваля станут гастроли труппы Большого театра России (с 27 по 29 июня) — коллектив представит балет "Мастер и Маргарита" в хореографии Эдварда Клюга. Выдающийся российский бас Ильдар Абдразаков порадует поклонников в июне дважды: 23 июня он выйдет в роли Якопо Фиеско в опере "Симон Бокканегра", а 25 июня исполнит титульную партию в "Аттиле" Верди.

Ночи балета в Главном штабе Эрмитажа

Когда: с 1 по 20 июля

Где: Главный штаб Эрмитажа

Гостей ждут вечерние гала-концерты с участием звезд русского балета. В программе — избранные фрагменты из "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Дон Кихота" и современных постановок в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

Перед началом концерта и в антракте можно посетить выставку "Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой" в анфиладе второго этажа Главного штаба. А по окончании стоит прогуляться до Дворцового моста, чтобы полюбоваться видом Невы с разведенными переправами.

Фестиваль под открытым небом "Опера всем"

Когда: с 12 по 24 июля

Где: Петропавловская крепость, Елагин остров, музей-заповедник "Гатчина", музей-заповедник "Царское Село"

Фестиваль в формате open air знакомит с шедеврами оперного искусства. В этом году в его программе оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова (постановка будет реализована в формате digital opera); "Итальянка в Алжире" Россини; "Самсон и Далила" Сен-Санса и "Пиковая дама" Чайковского.

Постановки, созданные специально для фестиваля, будут показаны на фоне знаковых архитектурных ансамблей: Соборной площади Петропавловской крепости, Елагиноостровского дворца, Гатчинского дворца и Екатерининского дворца. Музыкальный руководитель фестиваля — худрук Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело.

Фестиваль уличных театров "Елагин парк"

Когда: с 18 по 20 июля

Где: ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

Фестиваль проводится в Петербурге с 2010 года, в его программе самые разные виды представлений под открытым небом: от коротких импровизаций до масштабных театральных полотен. Во время фестиваля на территории Елагина острова одновременно функционируют более десятка площадок.

Гостей ждут спектакли для просмотра всей семьей, экспериментальные пластические постановки российских и зарубежных команд, выступления гигантских марионеток, мимов и музыкантов, спектакли-путешествия и музыкальные променады. Тема фестиваля в этом году — "Как стать счастливым?".

Летний театр в Новой Голландии

Когда: все лето по пятницам, субботам и воскресеньям

Где: остров Новая Голландия

Рукотворный остров Новая Голландия входит в число мест, неизменно пользующихся популярностью как у жителей, так и у гостей Петербурга. Летний театр — открытая площадка с навесной крышей на случай непогоды во дворе исторического здания "Бутылка", вдохновленная уличными театрами-кабаре середины XX века.

На протяжении лета зрителей ждут сольный фортепианный вечер Ильи Папояна, выступление Юлии Пересильд со своим музыкальным проектом, трехдневные гастроли молодого театра "Мастерская Брусникина", выступления камерных составов Дома Радио и много других исполнителей и культурных институций. По воскресеньям в Летнем театре будет звучать джаз. А завершит театральный сезон спецпроект с фестивалем Context. Diana Vishneva.

Праздники и фестивали

"Алые паруса"

Когда: 28 июня

Где: Дворцовая площадь, акватория Невы

"Алые паруса" — единственный в мире масштабный праздник, посвященный выпускникам школ, и один из самых зрелищных в городе. Традиционно частью программы является концерт на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу на Неве с участием брига "Россия" под алыми парусами. В период проведения и генерального прогона праздника обычно вводятся временные ограничения для движения транспорта и пешеходов. Также для подготовки и проведения "Алых парусов" меняется время разводки Троицкого и Дворцового мостов.

День Военно-морского флота

Когда: последнее воскресенье июля

Где: акватория Невы

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля. Первый Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоялся в 1996 году в честь 300-летия российского флота. Традиция ежегодного проведения парада в городе на Неве восстановлена указом президента в 2017 году. Проход кораблей по главной водной артерии Петербурга под разведенными в дневное время мостами является одним из самых торжественных и зрелищных событий празднования.

Международный фестиваль цветов

Когда: 12 июня

Где: Петропавловская крепость

Фестиваль цветов соберет лучших флористов из разных городов России и других стран. Они создадут композиции, которые отразят главные события этого года: 80 лет Великой Победы; 100 лет футбольному клубу "Зенит"; 125 лет со дня спуска на воду крейсера "Аврора"; 145 лет со дня испытания первого электрического трамвая; 160 лет со дня основания Ленинградского зоопарка; 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Фестиваль откроется парадом цветов и духовых оркестров, вечером на главной сцене Соборной площади Петропавловской крепости начнется Бал цветов. В гала-концерте выступят симфонический оркестр и солисты Мариинского, Большого и Михайловского театров.

XXI Международный фестиваль песчаных скульптур

Когда: с 24 апреля по 24 августа

Где: Петропавловская крепость

В этом году фестиваль посвятили 80-летию Великой Победы. Вниманию посетителей представлены композиции "Поезд Победы на Белорусском вокзале", "Женское лицо Победы", "Курская битва", "Дорога Жизни", "Битва за Москву", созданные из песка великие памятники русского зодчества и многое другое. Специально для этого в Петербург было привезено более полутора тонн чистейшего песка, добытого в карьерах Ленинградской области. В создании шедевров участвовали мастера из разных регионов России, Республики Беларусь и других стран.

Музыка и кино

Музыкальный фестиваль Stereoleto

Когда: 13–14 июня

Где: общественное пространство "Севкабель Порт"

Stereoleto — ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года. Его цель — не просто предоставить площадку популярным артистам, а дать возможность начинающим исполнителям выступить с ними наравне. В этом году на Stereoleto выступят: культовая для страны группа "Кино", ЛСП, певица Елка, рок-группа "Мегаполис", Jane Air & Krewe Brass Band, драм-н-бейс-группа "Нейромонах Феофан" и другие.

Отдельное внимание на фестивале уделят основателю и лидеру ленинградской группы "Зоопарк" Майку Науменко, чье 70-летие отметили в этом году.

Кинотеатр у моря

Когда: с 1 июня

Где: общественное пространство "Севкабель Порт"

Онлайн-кинотеатр Okko и агентство "Слушай сердцем" открыли уникальный кинотеатр с видом на Финский залив. Каждую неделю по пятницам, субботам и воскресеньям под открытым небом будут показывать отечественные и зарубежные фильмы от советской классики до громких премьер. Регистрация на выбранный фильм открывается за 48 часов до начала сеанса.

Летний фестиваль "Ленфильм-клуб"

Когда: все лето

Где: основные площадки — киноцентр "Ленфильм"; T2 Art Space&Co, Елагин остров

Фестиваль "Ленфильм-клуб" с 2017 года проводится осенью, но в этом году впервые он проходит летом и в обновленном формате — под открытым небом, в стенах киностудии, а также в библиотеках Центрального, Петроградского, Василеостровского, Кировского, Курортного и Выборгского районов Санкт-Петербурга. Зрителям будет предложено более 100 картин.

Частью программы фестиваля является выставка "Герои "Ленфильма", посвященная работе старейшей киностудии в годы Великой Отечественной войны.

Светомузыкальное шоу "Поющие мосты"

Когда: с 24 мая

Где: Дворцовый мост со стороны Адмиралтейской и Дворцовой набережных

"Поющие мосты" — культурно-просветительский проект, который реализуется в Санкт-Петербурге с 2016 года изданием "Петербургский дневник" при поддержке городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Каждые выходные, с мая по октябрь, главная достопримечательность города — Дворцовый мост — разводится под произведения русских композиторов-классиков в сопровождении лазерных проекций. Начало шоу в 01:10 мск.

VK Fest

Когда: 5–6 июля

Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга

VK Fest — один из самых масштабных музыкальных фестивалей России, который с 2015 года проводится в Санкт-Петербурге, а с 2022 года также в Москве и Сочи. В этом году в список городов-участников были также включены Казань и Челябинск. Программа VK Fest в Санкт-Петербурге объединит актуальные тренды различных сфер музыки, блогинга, видеоигр и технологий. Свои хиты исполнят Anna Asti, "Три дня дождя", Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Элджей и многие другие.

Спортивные события и фестивали

Марафон "Белые ночи"

Когда: 5 июля

Где: "Газпром Арена"

"Белые ночи" — ежегодный марафон Санкт-Петербурга и основной марафон Северо-Запада России. Старт полной марафонской дистанции — 42,2 км назначен на 22:00, старт на 10 км — на 20:30. Благодаря вечернему формату проведения марафонцы больше не будут бороться с июльской жарой. Участники смогут показать высокие результаты и насладиться красотой белых ночей. Маршрут обеих дистанций начнется около "Газпром Арены" и завершится на Дворцовой площади.

Фестиваль спорта "Медный всадник"

Когда: 12–13 июля

Где: КСК "Арена", Крестовский остров, Васильевский остров, Западный скоростной диаметр

"Медный всадник" — один из крупнейших спортивных стартов России. Событие включит в себя соревнования по триатлону на средней (113 км) и полной (226 км) дистанциях. Каждый из маршрутов состоит из плавательного этапа, велоэтапа и бегового этапа. Беговой этап — 21,1 и 42,2 км соответственно.

Также состоятся соревнования-спутники — заплывы на открытой воде, детский и женский забеги.

Полумарафон "Северная столица"

Когда: 3 августа

Где: Дворцовая площадь

Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Санкт-Петербургский полумарафон "Северная столица" пройдут по территориям центральных районов города. Участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади. Предлагаются два маршрута — 10 км и 21,1 км.

Фестиваль сапсерфинга "Фонтанка sup"

Когда: 2 августа

Где: набережная реки Фонтанки

Фестиваль сапсерфинга "Фонтанка sup" — ежегодный костюмированный заплыв на сапах в центре Петербурга. Среди участниц будет выбрана "Мисс SUP-2025" — девушки смогут продемонстрировать на воде свои таланты, навыки и красоту. Также будут награждены участники с самыми лучшими костюмами.