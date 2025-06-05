Движение поездов "Таврия" возобновили

Движение поездов "Таврия" и "Таврия экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено, на 13:55 в пути задерживаются пять поездов компании "Гранд сервис экспресс", сообщил перевозчик.

В частности, по направлению в Крым поезд №007/008 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 4 июня из Петербурга опаздывает более чем на четыре часа, поезд №173/174 Москва - Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа, поезд № 91/92 Москва - Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа.

По направлению из Крыма поезд №17/18 Симферополь - Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа, поезд №27/28 Симферополь - Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.

"Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов", - отметили в ГСЭ.