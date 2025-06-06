Путешествия на Крымский полуостров потенциально интересны для жителей Турции, которая связана с Крымом общей историей, заявил ТАСС в ходе Международной конференции городов Евразии "Потенциал туризма - ставка на наследие" в Ялте президент Ассоциации истории и цивилизации Европы Гюркан Калкан из Турции.

"Крым вызвал интерес у меня, и, конечно же, у моих соотечественников Крым тоже вызывает интерес", - ответил он на вопрос о том, будет ли интересен полуостров турецким туристам.

Он отметил, что жители Турции помнят: когда-то их территории и Крым были в составе одной страны.

Крым с античности связан с народами, жившими на полуострове Малая Азия, который сейчас составляет значительную часть Турции - например, крупный полис Херсонес Таврический на месте современного Севастополя основан в V веке до нашей эры греческими колонистами из Гераклеи Понтийской. В I веке до н.э. Крым был присоединен к Понтийскому царству, затем оба полуострова входили в состав Римской и Византийском империй. В позднем Средневековье, во время упадка Византии, Крым был в составе Золотой Орды, но на его побережье действовали венецианские и генуэзские фактории, а в горах процветало православное княжество Феодоро. В 1475 году полуостров был завоеван Османской империей, но в конце XVIII века Крымское ханство при поддержке России получило независимость, а потом и вовсе вошло в ее состав.

Международное сотрудничество Крыма

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако, несмотря на это, иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.