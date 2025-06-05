В Грозном предлагают украсить туристические локации орнаментами ковров

В столице Чеченской Республики могут появиться туристические локации и парковки, украшенные орнаментами в стиле национальных ковров. Институт развития города Грозного подал несколько заявок на реализацию проектов, в том числе в Фонд президентских грантов.

«Мы подали заявки на несколько грантов: это проекты „Доступная среда“, „Цветущая столица“ и „Добро пожаловать в Грозный!“. В частности, мы хотим „расстелить“ ковры для гостей и жителей города, нарисовать их на парковках и популярных туристических площадках Грозного. Такие национальные акценты станут символом гостеприимства и богатого культурного наследия региона. Много финансов это не требует, будем привлекать волонтеров, молодежь», — сообщила «Это Кавказ» директор института развития Евгения Казанцева.

Стоимость проекта по созданию живописных объектов — порядка 300 тысяч рублей.

«Даже если не выиграем грант, мы данный проект обязательно реализуем», — подчеркнула Казанцева.

Инициатива под названием «Цветущая столица» решает вопросы разработки готовых решений для озеленения городских территорий, пояснили в институте развития Грозного.

Самый масштабный проект «Доступная среда», на реализацию которого потребуется около 30 миллионов рублей, — это создание в городских локациях комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.