Автотуризм набирает популярность в России

Спрос на отдых в Сочи в 2025 году вырос на 5–6% по сравнению с прошлым годом. На длинные июньские выходные отели Сочи уже забронированы почти на 80%, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в этом сезоне особенно популярен автотуризм — авиабилеты и ж/д билеты значительно подорожали.

В эфире НСН Горин отметил, что дороговизна транспорта стимулирует путешествия на автомобилях, а Краснодарский край в целом сохраняет высокую туристическую привлекательность.

Экологические проблемы в Анапе, где число отдыхающих может сократиться на 50–70%, приведут к росту цен в других популярных направлениях. В Сочи стоимость отдыха может вырасти на 10–30% — в том числе из-за инфляции и высокого спроса. Альтернативой туристы рассматривают Геленджик, Крым, Абхазию и Турцию.

Ранее сообщалось, что турецкие отели стали более подготовленными к подземным толчкам, но туристам необходимо быть настороже.