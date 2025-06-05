Южные поезда с туристами остановились из-за повреждения путей

Поезда в Крым и Абхазию уже около 3 часов стоят в Воронежской области.

«Ждем уже долго. Но никто не говорит, что случилось», – пишут туристы из поезда № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь в соцсетях.

Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, движение в Воронежской области действительно временно приостановлено. Проблема была выявлена на перегоне Евдаково – Сагуны. Там обнаружено повреждение одного из путей. О проблеме сообщил машинист одного из составов. По информации губернатора региона, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Судя по данным сайта РЖД, наибольшее время задержки сейчас у поезда № 304 Москва – Сухум. На момент написания новости оно составляло 2 часа 40 минут. Ряд составов пока что отстали от графика не более чем на час. В обратном направлении серьезных задержек пока что нет. Помимо вышеназванных поездов, среди составов, чьи графики корректируются, также находятся № 360 Калининград – Адлер, № 174 Москва – Евпатория, № 459 Тамбов – Адлер, № 018 Симферополь – Москва, № 092 Москва – Севастополь.

Update 13:55 Официально назвали причину остановки поездов в Воронежской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, совершен подрыв железнодорожного пути перед прохождением состава. Нарушение целостности полотна обнаружила локомотивная бригада поезда Калининград - Адлер, в котором ехало 495 человек. Пострадавших нет.

На текущий момент открыто движение по одному из путей. Задерживаются уже 26 составов в обоих направлениях. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием