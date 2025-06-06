Как можно провести это лето в Мурманской области

Лето в Мурманской области — такой же активный туристический сезон, как и зима. Помимо морских прогулок, посещения знаменитой Териберки, рыбалки и горных походов здесь проводятся культурные, спортивные, гастрономические и музыкальные фестивали. Что посетить в Кольском Заполярье летом, расскажем в нашем материале

Cаамские игры

Когда и где: 14 июня, село Ловозеро (160 км от Мурманска)

В селе Ловозеро в 160 км от Мурманска — в центре Кольского полуострова и сердце саамской культуры — состоится традиционный спортивно-развлекательный праздник "Саамские игры" ("Самь сир"). Мероприятие проводится ежегодно и считается одним из самых колоритных.

Первые "Саамские игры" были организованы в 1985 году с подачи саамского писателя и переводчика Александры Антоновой. В программе — состязания, которые отражают быт и традиции коренного малочисленного народа Севера: бег с палкой, гребля на лодке, стрельба из арбалета, метание копья и камня на дальность, метание аркана (веревка с петлей на конце) на рога — этому искусству народы Севера, которые разводят оленей, с юных лет обучают детей.

Одно из самых ярких событий игр — турнир по саамскому футболу, где вместо обычного мяча используют мяч из шкуры оленя, набитый мехом и специально смоченный для тяжести. Его масса может достигать нескольких килограммов.

История появления необычного вида футбола, по одной из версий, уходит корнями в быт саамского народа, когда женщины таким образом придавали эластичность оленьим шкурам.

Играть в этот вид футбола могут только женщины по пять в каждой команде. Форма — традиционные сарафаны в пол. Можно применять силовые приемы и ставить подножки.

По азарту и накалу борьбы саамский футбол ничуть не уступает лучшим мировым футбольным турнирам. Игра ведется на двое ворот двумя таймами по 10 минут. Естественная площадка 25 на 15 м, ворота шириной 2,5 м обозначены флагами высотой 2 м, однако голом считается только мяч, закатившийся в ворота по земле.

X-waters Imandra

Июль в Мурманской области традиционно насыщен крупными спортивно-развлекательными событиями, в частности трейл Хибины на дистанциях вплоть до 105 км по живописным местам одноименного горного массива. Также запланировано и несколько водных активностей.

Когда и где: 12–13 июля, Мончегорск (135 км от Мурманска), озеро Имандра

Заплыв X-waters Imandra 2025 — этап чемпионата мира X-waters World Championship 2025 — проходит на озере Имандра, самом большом в регионе, на дистанциях до 10 км. Глубина озера достигает 67 м, а прозрачность воды — 6 м. Воды Имандры холодны для пляжного отдыха, зато отлично подходят для любителей испытать себя.

Для тех, кто хочет просто попробовать Имандру "на вкус", организаторы предлагают принять участие в вечернем заплыве на 1 км вдоль набережной Мончегорска или на живописной дистанции "Круг Любви" 2,5 км. На ультрадистанции в 10 км каждый участник будет иметь индивидуальное сопровождение. Рядом пойдет каяк, в который можно будет сложить все необходимое питание и воду.

Поморская гребная регата

Когда и где: 12–13 июля, поселок Умба (350 км от Мурманска)

В эти же даты, но уже на юге Кольского полуострова и берегу Белого моря в поселке Умба состоится Поморская гребная регата — ежегодный фестиваль традиционной культуры, который проводится в акватории Малой Пирь-губы.

Мероприятие, ставшее народным праздником, — дань уважения старинным традициям поморов, чей образ жизни определило Белое море. Участники соревнуются в заплывах на традиционных поморских судах: четырехвесельных карбасах и двухвесельных лодках-подъездках. Испытать свои силы могут все желающие от 16 лет.

Деревянную лодку можно взять напрокат здесь же у местных жителей. Лодки должны пройти регистрацию, техосмотр и иметь бортовые номера, обязательно наличие спасательных жилетов.

В этом году регата проходит в рамках фестиваля "Серебро" с концертно-театрализованной программой "У самого Белого моря" и гастрономической ярмаркой "Рыбный день — четверг".

ImandraFest

Когда и где: 23–24 августа, Мончегорск (135 км от Мурманска)

Мончегорск — город металлургов — в конце августа превращается в столицу северной культуры, где проходит одно из крупнейших событий лета в Мурманской области — фестиваль "Имандра", который ежегодно собирает десятки тысяч гостей.

Это масштабное мероприятие под открытым небом для всей семьи. В 2024 году тематика фестиваля была расширена и посвящена не только истории викингов, как в прошлые годы, но и коренным малочисленным народам Севера. Фестиваль состоял из трех блоков.

Гости могли окунуться в реконструкцию средневекового поселения, совершить плавание на настоящем драккаре и присоединиться к масштабному костюмированному шествию.

Гости фестиваля могут также продегустировать арктическую кухню и послушать выступления ведущих российских исполнителей.

Gastro Industry Fest

Когда и где: дата пока не определена, поселок Никель (190 км от Мурманска)

На границе с Норвегией в конце августа в промышленном поселке Никель каждый год проводится Gastro Industry Fest, соединивший индустриальные пейзажи и развлечения с гастрономическими экспериментами арктической кухни, а также суровым северным колоритом. Фестиваль проходит на площади Металлургов, где установлены арт-объекты из законсервированной шахты Каула-Котсельваара: трон из перфораторов, скамейки-вагонетки, литейный ковш и другие, отсылающие к индустриальной составляющей истории поселка Никель.

Гости фестиваля могут поучаствовать в различных технологических мастер-классах и активностях, а также продегустировать арктическую кухню.

Арктический фестиваль "Териберка"

Когда и где: дата пока не определена, поселок Териберка (135 км от Мурманска)

Одно из самых крупных мероприятий событийного туризма летом в Мурманской области — Арктический фестиваль "Териберка", который проходит в локациях одноименного поселка на берегу Баренцева моря.

Фестиваль стал одним из самых популярных в Арктической зоне РФ и в 2023 году был включен в топ-50 Национального календаря событий. Программа "Териберки" полна ярких развлекательных и гастрономических мероприятий, а на главной сцене выступают топовые российские артисты.

В 2024 году организаторы решили устроить фестивалю перезагрузку и сделали экологический фестиваль с упором на бережное отношение к северной природе, сократив количество площадок. В этом году дата проведения мероприятия пока не определена.