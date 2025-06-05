Перечислены самые выгодные направления для летнего отдыха в России

В 2025 году Вологодская область стала лидером среди самых привлекательных направлений для летнего отдыха в России. Стоимость ночи в отеле здесь составляет в среднем 5200 рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

Цена ночи в отеле в Саратовской и Архангельской областях составляет 6 010-6 220 рублей соответственно, в Пермском и Красноярском краях — 6 250-6 340 рублей соответственно.

«Смоленская область — 6 460 рублей, Волгоградская — 6 475 рублей, Бурятия и Новосибирская область — 6 500 рублей и Свердловская область — 6 600 рублей», — отметили в сервисе.

В компании подчеркнули, что три лидирующих региона предлагают своим гостям богатую культурную и историческую программу, уникальную атмосферу и разнообразные природные пейзажи.

Отмечается, что Вологодская область привлекает своей архитектурой, характерной для русского Севера, ремеслами и экологическими маршрутами. Саратовская область предлагает гостям насладиться волжским колоритом, купеческим наследием и гастрономическими удовольствиями. А Архангельская область предоставляет доступ к Соловецким островам, а также возможность познакомиться с северной экзотикой и этнографическими достопримечательностями, указали в фирме.

В «Яндекс Путешествиях» полагают, что на фоне увеличения интереса к внутреннему туризму эти места могут стать достойной альтернативой традиционным курортам.

В ходе исследования было обнаружено, что все больше людей предпочитают отдыхать в небольших городах, так как в России растет спрос на спокойный, самобытный и содержательный отдых. Согласно данным аналитиков, особенно заметно вырос интерес к таким местам, как Коктебель (+206%), Сортавала (+171%), Дербент (+223%) и Ялта (+76%).