Посетителей дербентской крепости будут угощать пловом

В крепости Нарын-кала в дагестанском Дербенте ввели новую традицию. Посетителей цитадели по пятницам будут угощать пловом и чаем из самовара.

«По инициативе депутата Народного собрания Республики Дагестан, директора Дербентского музея-заповедника Велиюллы Фаталиева каждую пятницу до конца туристического сезона в крепости Нарын-кала гостей будут угощать вкусным пловом и ароматным чаем из самовара», — сообщили в пресс-службе музея.

В музее также организовали культурную программу: перед посетителями будут выступать творческие коллективы республики.

Напомним, этой весной на территории цитадели открылся музей археологии, экспозиция которого включает более 500 предметов начиная с раннего бронзового века. Кроме того, в скором времени Дербентский музей-заповедник откроет для туристов подземное водохранилище, построенное в X—XI веках.

Нарын-кала — раннесредневековая (доарабская) крепость в нагорной части Дербента. Внутри крепости сохранились бани, подземные тюрьмы, резервуары для воды и руины зданий. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурный комплекс является частью Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.