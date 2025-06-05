Как экономический форум повлияет на стоимость путешествия в Санкт-Петербург

Путешествие в Санкт-Петербург в даты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стоит дешевле, чем после него. На данный момент стоимость билетов на автобус в Петербург дешевле на 23%, а билетов на самолет и поезд - на 5%. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий "Туту" Ольга Котельникова.

"Пока поехать в Санкт-Петербург в даты ПМЭФ выгоднее, чем сразу после него. Это связано с отложенным спросом, ведь путешественникам не хочется стоять в пробках и очередях в дни форума. Сейчас билеты на автобус в Санкт-Петербург в дни проведения ПМЭФ дешевле на 23%, билеты на самолет и на поезд - на 5%", - сказала она.

Кроме того, на начало июня средняя стоимость проживания во время форума составляет 7,4 тыс. рублей в сутки, а после - примерно 7,8 тыс. рублей. Так, после форума и билеты, и отели в Санкт-Петербурге стоят дороже - в среднем на 7%.

По данным сервиса, большинство - 42% пассажиров приедут на форум из Москвы. Также на ПМЭФ прибудут жители Краснодарского края (8%), Ростовской области (5%), Тверской, Воронежской, Псковской областей, Карелии, Ставропольского края (все регионы - по 2%) и Татарстана (1%).

При этом в прошлом году на форум приезжали из Москвы (45%), Псковской области (5%), Краснодарского края (4%), Ленинградской и Тверской областей, Республики Карелия (по 3%), а также из Новгородской, Ростовской, Мурманской и Вологодской областей (по 2%).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.