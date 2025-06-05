Тамбовская область намерена развивать аутентичные турпродукты

Аутентичные туристические продукты, которые подчеркнут самобытность региона и позволят путешественникам погрузиться в подлинную атмосферу места, намерены развивать в Тамбовской области. Для этого требуется создавать инфраструктуру для проживания туристов и готовить квалифицированные кадры, сообщил ТАСС и.о. министра туризма Тамбовской области Станислав Дзасохов.

"Тамбовская область - красивейший регион с очень интересной историей, богатым культурным наследием и удивительной природой. <…> И учитывая эту специфику, мы работаем над развитием аутентичных туристических продуктов, которые сегодня интересны не только массовому туристу, но и тем, кто путешествует семьями. Это такой уникальный опыт знакомства с местным колоритом и традициями региона, который привлекает гостей, стремящихся к глубокому погружению в местную жизнь, поиску новых впечатлений", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет не только о гастрономических, купеческих и этнофестивалях региона, но и различных экологических маршрутах с путешествиями по заповедным местам и старинным храмам, посещением ремесленных мастерских и возможностью пожить в русской деревне. Подобный аутентичный туризм, отметил Дзасохов, помогает сохранить культурное наследие, поддерживать малые предприятия и семейные хозяйства, обеспечить занятость местного населения и улучшить экономическое положение региона.

"Конечно, чтобы показать всю эту самобытность и красоту местной природы, нужна инфраструктура: возможность где-то разместиться, удобно доехать, вкусно покушать. Нужен новый уровень сервиса и креативные специалисты, которые будут готовы развивать эти аутентичные продукты, в которых сегодня заинтересован российский турист. Мы сегодня активно работаем в этом направлении, особенно в части увеличения мест проживания", - сказал и. о. министра туризма.

Ранее сообщалось, что в 2025 году номерной фонд модульных отелей Тамбовской области благодаря федеральной поддержке планируют увеличить на 220 единиц, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

О дефиците кадров

Станислав Дзасохов сообщил, что на фоне роста турпотока индустрия гостеприимства Тамбовской области испытывает дефицит в квалифицированных кадрах. В настоящий момент ежегодная потребность региона в специалистах в сфере туризма составляет почти 500 человек, за 2024 год этот показатель вырос на 20%. Больше всего этот сектор экономики нуждается в эффективных менеджерах в сфере креативной индустрии, а также технологии и организации туристской деятельности.

"Мы рассчитываем, что проблема будет снята благодаря созданию образовательно-производственного кластера "Гостеприимная Тамбовщина", который был запущен в 2024 году. Он должен обеспечить турсектору более 1,2 тыс. специалистов", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Тамбовская область намерена принять более 1,65 млн туристов, увеличив турпоток на 20%. За майские праздники этого года регион посетило 45 тыс. туристов, которые потратили в регионе порядка 250 млн рублей, отели были загружены на 75%.