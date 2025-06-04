Чем Удмуртия привлекает туристов

Туризм – важная часть экономики любого региона. В Удмуртии для привлечения туристов решили сделать ставку на аутентичность и эмоции. В республике можно попасть на бал XIX века, стать участником древнего обряда или попробовать пельмени с десятком начинок – и все это в пределах одного региона. Чем привлекательна Удмуртия, какие маршруты предлагает гостям и почему они покажутся скучными – читайте в материале «ФедералПресс».

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Турпоток в Удмуртии: цифры и география

Как рассказали в министерстве по туризму Удмуртской Республики, в прошлом году регион посетили 1,696 млн туристов и экскурсантов. Основной поток гостей приехал из соседних регионов: Пермского края, Татарстана, Кировской области, а также Свердловской области, Марий Эл, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В этом году прогнозируется увеличение числа туристов на 15–20 %. Это связано с развитием инфраструктуры, появлением новых маршрутов и активным продвижением региона.

Конкуренция с другими регионами

Борьба за туристов сегодня жесткая. Удмуртия соседствует с Татарстаном и Пермским краем, которые активно развивают туризм. Усилила свои позиции и Кировская область, став новогодней столицей России в 2024 году.

Чтобы выделиться, Удмуртия делает ставку на уникальные впечатления. Помимо «Чайковского экспресса», здесь предлагают «Выходные в XIX веке» и «Пельменный уик-энд». В 2024 году возобновили речное сообщение с Казанью – за сезон совершили 10 рейсов на «Метеорах» между Сарапулом и столицей Татарстана.

Как Удмуртия привлекает туристов

Ключевые факторы роста – увеличение номерного фонда, развитие инфраструктуры и создание уникальных турпродуктов.

В частности, в 2024 году в республике появилось 250 новых мест размещения, а общий номерной фонд достиг 5 400 единиц. Также стало больше возможностей для отдыха у воды: построили три круглогодичных бассейна, а пять туробъектов обновили причальную инфраструктуру.

Но главное – оригинальные туристические программы. Например, к 185-летию Чайковского запустили «Чайковский экспресс» – ретропоезд. Это не просто транспорт, а целый день погружения в XIX век: экскурсии в усадьбе композитора, балы, мастер-классы по историческим танцам и даже стилизованное угощение в вагоне. Проект оказался настолько популярным, что на него приезжают гости из Москвы, Татарстана и Екатеринбурга.

Еще один успешный кейс по привлечению туристов – работа над брендом региона. Есть несколько направлений: «Удмуртия – родина Чайковского», «Удмуртия – край заповедной этники» и «Удмуртия – родина пельменей». Туристам предлагают «Пельменный маршрут» с дегустацией 20 видов начинок. А на «Всемирном дне пельменя», например, в 2025 году побывали 55 тысяч человек, в том числе из других регионов.

В чем уникальность туристического предложения Удмуртии

Регион делает ставку на бренды и турпродукты.

Дворянские усадьбы

Маршруты в усадьбы позволяют совершить «путешествие во времени» в 19 – нач. 20 вв. с погружением в дворянскую и купеческую культуры. В усадьбе Чайковского в Воткинске воссоздан быт XIX века, а в Сарапуле можно попасть в гости к купцу Павлу Башенину – с театрализованными экскурсиями и чаепитиями в стиле прошлого века.

Этнические традиции

Удмурты – одни из последних язычников Европы, и их обряды до сих пор живы.

В Центре удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга гости становятся свидетелями традиционного обряда «Три свадьбы» (в удмуртской традиции каждый человек переживает три свадьбы, три перехода в новое состояние – рождение, создание своей семьи и смерть).

В Центре удмуртской культуры в деревне Старые Быги гости могут пройти обряд наречения удмуртским именем – это сакральный ритуал, который, согласно верованиям, способен поменять судьбу.

В музее-заповеднике «Лудорвай» гости могут побывать в родовом святилище «бадзым куала», где установлен оберег рода – воршуд.

В туркомплексе «Тылыс» проводится свадебный обряд бесермян – малого народа, компактно проживающего на севере Удмуртии и также сохраняющего традиционную веру.

А на празднике Республиканский Гербер ежегодно проходит публичный обряд освящения каши с молениями богам Инмару, Кылдысину и Куазю.

Гастрономия

Пельмени – не просто блюдо, а часть культурного кода. На фестивалях и маршрутах их подают с необычными начинками, а сам процесс лепки превращают в шоу.