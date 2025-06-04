Туристы сравнили цены на пятизвездочные отели в Сочи и Таиланде

Удивительную разницу в ценах на размещение в российских отелях на Черном море и зарубежных курортах обнаружили туристы.

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«На днях сравнила цены в Swissotel Kamelia 5* с ценой Santiburi Koh Samui 5* в Таиланде на июль этого года – огромная вилла с бассейном в одном из лучших отелей королевства получается в 2 раза дешевле, чем самый простой номер в “Камелии Сочи”», – рассказала подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Мы проверили – цены у тайцев действительно оказались ниже, чем на родном побережье. Не в 2 раза, конечно. Но разница существенная.

Итак, два отеля с примерно одинаковыми характеристиками: категория «5 звезд», море в пешей доступности, большие собственные пляжи, открытые бассейны. Santiburi Koh Samui, расположенный на северном побережье острова Самуи, построен в 1992 году, последняя реновация прошла в 2014 году. Туристам предлагают виллы и люксы, расположенные на расстоянии не менее 10 м друг от друга. «Swissôtel Resort Сочи Камелия» находится в Хостинском районе курортной столицы Кубани, предлагает 203 номера, в том числе 19 люксов. Открыт в 2014 году, один из корпусов – историческое здание гостиницы «Интурист».

Отдых в самом дешевом номере российского отеля в первых числах июля на двух человек обойдется за неделю (6 ночей) минимум в 251 тыс. руб. при условии регистрации и невозвратного тарифа. Это комната площадью 31–40 кв. м, с душем, балконом и видом во внутренний двор. Завтрак включен. Во второй половине июля размещение здесь обойдется еще дороже – уже от 270 тыс. А то и все 300.

В Santiburi Koh Samui на эти же даты можно забронировать виллу делюкс площадью 115 кв. м с ванной, балконом и собственным патио по цене от 241 тыс. руб.

Вилла в Santiburi Koh Samui, о которой говорит наша подписчица, – 285 кв. м с собственным бассейном обойдется все-таки дороже номера в российской пятерке, но не сильно – в 363,5 тыс. руб.

В «Swissôtel Resort Сочи Камелия» предложений с подобными опциями нет. За аналогичную цену там предлагают однокомнатные номера 36 кв. м, оборудованные «не только тропическим душем, но и ванной».

Есть, конечно, один нюанс, который может существенно влиять на ценообразование в Таиланде в этот период. Далеко не самое лучшее время, в разгаре сезон дождей, поэтому отели снижают цены, чтобы привлечь туристов. В Сочи же, наоборот, начинается высокий сезон, и стоимость размещения соответствующая.

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