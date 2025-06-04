Республика Марий Эл вошла в десятку ведущих туррегионов России

Республика Марий Эл добилась значительного успеха в развитии туристической отрасли, заняв седьмое место в Национальном рейтинге профессионального мастерства регионов России. Эта высокая оценка была присвоена республике по итогам ее деятельности и достижений в сфере туризма за 2024 год.

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Данный всероссийский рейтинг формируется на основе комплексного анализа участия различных субъектов страны в 25 ключевых туристических премиях и конкурсах, проводимых в России. Глава Марий Эл Юрий Зайцев, комментируя это достижение, отметил его большую важность для дальнейшего продвижения региона. Он особо подчеркнул, что такой высокий результат стал возможен благодаря совместным усилиям и слаженной работе туроператоров, отельеров, экскурсоводов, организаторов событий и всех энтузиастов, вкладывающих душу в развитие республиканского туризма. Юрий Зайцев также указал на активную и последовательную роль правительства Марий Эл в оказании всесторонней поддержки участникам туристического рынка. Эта государственная поддержка включает предоставление различных форм помощи и активное содействие развитию предпринимательской инициативы в туристической индустрии республики, сообщает МедиаПоток.

Столица Марий Эл Йошкар-Ола активно работает над улучшением городской среды и инфраструктуры: так, новый троллейбус КАМАЗ успешно «покоряет» городские маршруты на тест-драйве, а глава города Лев Покровский лично инспектирует состояние дворовых территорий.