В Ингушетии к развитию туризма привлекут блогеров

Власти Ингушетии при поддержке Центра знаний «Машук» намерены задействовать популярных блогеров для освещения программы по реставрации средневековых башенных комплексов и привлечения туристов.

«У нас идет реставрация средневековых башен в горном районе, программа рассчитана на 10 лет. К нам недавно приезжал глава Татарстана Рустам Минниханов и был в восторге от горного района и башен, он посоветовал привлечь блогеров для информационного освещения. Нам необходимо все продумать и здесь собрать блогеров при вашем содействии, мы их разместим на 2−3 дня в предгорном спортивном комплексе „Мужичи“, где одновременно могут располагаться в комфортных условиях 200 человек», — сказал глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с гендиректором центра «Машук» Антоном Сериковым. Его цитату приводит ТАСС.

Масштабный форум блогеров, который, по словам Калиматова, планируется провести в Сунженском районе республики уже в этом году, станет не только образовательной площадкой, но и возможностью показать красоту горного края, а в перспективе — вывести проект на федеральный уровень, чтобы привлекать экспертов и участников со всей России.

«Проведение мероприятий с участием различных блогеров помогло бы нам повысить позитивный имидж Ингушетии и привлечь не только туристов, но также и инвесторов», — подчеркнул на встрече глава региона.

В горной Ингушетии расположено свыше 5 тысяч древних памятников от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Восстановлением башенных комплексов и других исторически значимых объектов с 2023 года занимаются специалисты школы каменщиков «Наследие» — первой школы реставраторов, открытой в республике.