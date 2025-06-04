Чем грозит отмена овербукинга на авиарейсах

Новость о намерении ЛДПР внести в Госдуму законопроект, запрещающий авиакомпаниям практику овербукинга (продажи большего числа билетов, чем мест на рейсе. – Ред.), вызвала дискуссию в тг-канале «Крыша ТурДома». Одни наши подписчики горячо одобряют инициативу, другие же предупреждают – она может привести к удорожанию авиабилетов:

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«А много тех, кто не улетает? Максимум в среднем 1 человек на рейс, и то в сезон большую часть просто пересаживают в бизнес-класс. А вот статистика вещь упрямая, неявка на посадку – 2–7%, а возить воздух авиакомпаниям смысла нет, будете платить за этот воздух вы», – пишет наш фолловер под ником ДЕ.

С такой точкой зрения согласны специалисты в области авиации, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru.

«На рейсы не являются по тем или иным причинам в среднем 6% пассажиров. Причем от перелета, как правило, отказываются те, кто купил билеты по возвратным тарифам. Если запретить авиакомпаниям продавать места с учетом “статистической неявки”, у них не останется ничего иного, как повышать стоимость перевозки – как минимум на те же 6%, чтобы не возить воздух», – поделился мнением один из экспертов.

Как пояснил другой специалист, сверхпродажа части мест всегда использовалась и будет использоваться российскими авиакомпаниями, хотя формально такая практика пока не узаконена. Запретить это перевозчикам невозможно:

«Результат будет примерно такой же, как от антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века – людям ограничили продажу спиртного, и народ стал пить шмурдяк», – приводит образное сравнение эксперт.

Дело в том, что, помимо намеренного овербукинга, когда авиакомпания подстраховывается на случай неявки части пассажиров на рейс, есть еще и технический. Например, необходима замена самолета, что порой случается. А у авиакомпании попросту нет в резерве борта той же емкости: вместо Airbus A321 приходится оперативно ставить на маршрут А320, в котором меньше кресел. Проблема особенно актуальна в условиях нынешней нехватки авиатехники – перевозчикам негде взять подходящий лайнер, и если наказывать их за такую практику, это приведет к настоящему коллапсу.

Свой законопроект легализации овербукинга продвигает Минтранс. Специалисты обращают внимание на тот факт, что предлагаемый ведомством вариант выгоден пассажирам. Возможно, он еще сырой и требует доработки, но даже в рассматриваемой версии есть положения, оговаривающие, например, кому и в каких случаях перевозчик не может отказать в посадке на рейс. А главное – предусмотрены компенсации за овербукинг, которые авиакомпании будут обязаны платить, в то время как сейчас добиться их порой возможно только через суд. Кстати, по информации от нашего источника, близкого к органам федеральной власти, законопроект Минтранса уже поддержал общественный совет Роспотребнадзора.

В мировой практике овербукинг давно узаконен. Более того, условия выплат в случае непосадки на рейс зачастую таковы, что в той же Европе некоторые пассажиры, например небогатые студенты, охотно соглашаются отправиться следующим вылетом по маршруту. Ведь компенсация порой составляет едва ли не полную стоимость билета.