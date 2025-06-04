Сколько туристов ожидают в Сочи этим летом

Почти 5 млн туристов приедут на отдых на один из основных российских курортов Сочи в высокий летний сезон, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Андрей Прошунин. В 2024 году Сочи в аналогичный период принял более 3 млн человек.

"С мая по сентябрь в целом прогнозируем показатель [турпотока в Сочи] в 4,9 миллиона человек", - написал мэр курорта, добавив, что с начала года Сочи уже посетило 2,6 млн отдыхающих.

Прошунин также отметил, что большой приток гостей в Сочи ожидается на четырехдневные выходные, приуроченные к празднованию Дня России.

"Уровень бронирования на эти даты приближается к 80%", - добавил он.

Итоговый турпоток за 2024 год составил рекордные 8 млн человек. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.