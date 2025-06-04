В Херсонской области появился первый глэмпинг

Первый в Херсонской области глэмпинг начал принимать гостей благодаря субсидии госпрограммы "Развитие туризма" по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", передает корреспондент ТАСС.

Глэмпинг расположен в Геническом муниципальном округе в селе Ясная Поляна, где открывается вид на озеро Сиваш.

"Порядка четырех месяцев производилось строительство комплекса. Данный проект реализован с помощью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке министерства курортов и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо", - рассказал директор глэмпинга Владимир Безбородов.

Для гостей организована мангальная зона, есть детская площадка, а также "лобное место", где можно насладиться закатом с видом на озеро. Как уточнил директор, при увеличении спроса площадку глэмпинга планируется расширять.