В Москве набирает популярность хлебобулочный туризм

В мире говорят о зарождении нового тренда - "хлебобулочного туризма", когда люди посвящают целые выходные или даже отпуска поиску идеального багета и круассанов. За рубежом так называемые "хлебобулочные паломники" часами добираются до отдаленных пекарен днем и проводят ночи в поездах, чтобы успеть к утренней выкладке. "РГ" спросила у экспертов, чем может привлечь таких туристов Москва.

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Московское чаепитие с калачами и сайками

"С возвышения Москвы как столицы русских земель сюда привозилось лучшее, что было в стране. Эту мысль прекрасно иллюстрируют московские калачи, которые "как огонь горячи". Пришедшие в XVI веке из Мурома, они стали завсегдатаями столичных прилавков. И уже в XIX столетии их возили в Санкт-Петербург и Париж именно как "московские калачи", - рассказывает Ольга Сюткина, историк русской кухни.

По мнению эксперта, Москва может похвастаться легендарными хлебобулочными специалитетами: в XVI веке здесь пеклись сайки, в XVII столетии "басманы" - белый хлеб с царской печатью на верхней корке, который остался лишь на гербе Басманного района.

Московские хлебопекарные традиции возрождаются на городских фестивалях. В рамках проекта "Зима в Москве" презентовали "Московскую плюшку" - сдобу, упоминаемую в кулинарных книгах конца XIX века. Ее воссоздали по ГОСТу 1989 года, добавив, помимо сахарной посыпки, новые вкусы - с изюмом, маком и корицей. И даже составили гастромаршрут "Праздничная история московской плюшки. Два века столичной сдобе".

Еще один проект, "Московское чаепитие", вернул столице привычку чаевничать. Ежедневно в отелях подают чай в красно-золотых фарфоровых чайничках - причем в прикуску со старинной выпечкой. Например, бутик-отель Twelve Reasons в особняке Хлудова-Пантелеева угощает облепиховым чаем с баранками и вареньем. Radisson Collection Hotel в сталинской высотке - фирменным сетом с коврижками и рогаликами с орехами. Бизнес-отель "Аэростар" - московским черным купажом с бубликами, сайками и калачами.

Новая история хлебозаводов

Долгое время хлеб в столице пекли штучно - при лавках и булочных. А после советского декрета "О концентрации хлебопечения в Москве" 1920 года началось его промышленное производство - на хлебозаводах-автоматах. Да такое, что в 1934 году Москва вышла на первое в мире место по уровню хлебопекарной механизации.

Об этом опыте сегодня напоминают здания бывших предприятий, креативно вписанные в городскую среду. Например, хлебозаводы с кольцевыми конвейерами инженера Георгия Марсакова, ставшие общественными пространствами. Пущенный в 1931 году хлебозавод №5 в Пресненском районе открыли как конструктивистский центр "Зотов". А на построенном через три года хлебозаводе №9 в Бутырском районе сегодня работают кофейни и магазины, проводят выставки и концерты.

Свежий хлеб москвичи любят до сих пор. Семейные завтраки не обходятся без "Бородинского" хлеба и "нарезного" батона холдинга "Коломенский". В фирменные магазины комбината "Черемушки" приходят за сдобными ватрушками с творогом, улитками с кремом и изюмом, рулетами с маком.

В сетевые пекарни у дома - "Буханка", "Каравай-СВ", "Хлебница" - за слойками, калачами, багетами, плетенками, заварными хлебами из печи. Крафтовый хлеб доступен в ремесленных пекарнях: "Хлеб да калач" предлагает гречишный, тыквенный, ореховый хлеб на выбор, "Печорин" - шведский с клюквой, безглютеновый, хлебные чипсы.

От куб-круассанов до монастырских пирожков

"Если посмотреть на сегодняшний ассортимент московских булочных, станет ясно: большинство "фирменных" названий все-таки родом из конца XIX, а то и XX века. А их популярность - результат того, что наряду с поддержанием традиций москвичи всегда с радостью знакомились с новыми продуктами, в том числе и иностранными", - добавляет Ольга Сюткина.

В меню кондитерской "Кафе Пушкинъ" можно найти как расстегаи, медовик, картошку, так и эклеры, макарони, эстерхази. Поход в кинотеатр "Художественный" - совместить с бриошью с грушей и лимонной сметаной в Eleven. На Ивановской горке заглянуть в Masa Madre - на хлеб хоккайдо, зерновое кольцо, английский маффин, а после прогулки по Бульварному кольцу - в петербургский филиал Zoe, где разбирают бабку с карамелью и флан паризьен.

В пекарнях "Волконский" круглые круассаны в свое время адаптировали под "мос-роллы", а в "Бублике" - под "крублики". 2D круассаны полюбили посетители Mátes, где придумали еще один вид - на тесте кадаиф по мотивам трендового дубайского шоколада. Кубические круассаны со сливочной земляникой или ириской с вареной сгущенкой фотогеничны в OMG Coffee.

Хотя, по мнению столичных гидов, москвичи и туристы не могут пройти мимо простой и без излишек выпечки при храмах и монастырях. Например, при Даниловском монастыре уже 16 лет пекут хлеб "Монастырские традиции". В трапезных Рогожской слободы, Новоспасском и Сретенском монастырях - обед вкуснее со своим хлебом на закваске. А забежать на кофе можно в "Перезвон" на Пятницкой улице, "Антипу" за углом Пушкинского музея, "Петровскую кофейню" при монастыре XIV века.

Москва хлебосольная

На карте Москвы есть немало мест, связанных с мучными традициями. На ВДНХ бьет фонтан "Золотой колос", сноп пшеницы держат в руках тракторист и колхозница на арке Главного входа, в парке рядом с Северным Речным вокзалом находится скульптура "Хлеб", выполненная по эскизам Веры Мухиной.

"В экскурсиях по Москве нередко всплывают "хлебные" сюжеты. Гуляя по Тверской, мы рассказываем о булочной Филиппова и изобретении саек с изюмом после того, как генерал-губернатор Закревский нашел в них якобы таракана. А на Арбате - про ресторан "Прага", где появился одноименный торт и "Птичье молоко", - рассказывает гид и турменеджер Юлия Щелкунова.

Экскурсовод работает, в основном, с иностранцами и всегда дарит им комплимент от себя - русские традиционные сладости и выпечку. Например, арабским туристам нравятся пряники с имбирем и корицей, с долей ржаной муки, медовые, мятные или с фруктовой начинкой - особенно из ягод, растущих в нашем холодном климате: смородиной, клюквой, морошкой.

Узнать, как их готовят, можно в Музее пряника и мастерской "Пряничное дело", расположенной в особняке (театре) Юсуповых XVII века. О тертых калачах, румяных колобках, караваях и победном хлебе расскажут интерактивные программы Музея хлеба в Измайловском кремле. А на бесплатных экскурсиях Открой#Моспром в НИИ хлебопекарной промышленности можно своими руками испечь и продегустировать хлеб для штатных поставок космонавтам.

Кроме того, в Москве всегда есть возможность попутешествовать по вкусной России. В "Доме Российской Кухни" на ВДНХ подают дальневосточные чебуреки с командорским кальмаром и минтаем и калинник с голубикой, пирожки с томленой олениной и арктической брусникой, карельские калитки с морошкой и икрой форели, рыбные углы с копченым лещом и щукой, удмуртские перепечи и завертыши.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм создает события, которые объединяют жителей и гостей города, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля "Усадьбы Москвы", приобщиться к чайным традициям столицы на "Московском чаепитии" или попробовать на вкус "Московский завтрак" в одном из сотен ресторанов-участников проекта.