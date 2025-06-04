Стало известно, сколько пляжей в Сочи получили почетный знак отличия

1 июня в Сочи стартовал купальный сезон. Для туристов подготовили 180 пляжных зон, 67 из которых прошли процедуру классификации.

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Более того, 51 пляж получили международный знак отличия «Синий флаг». Это говорит о том, что пляж отвечает требованиям безопасности. Анализ морской воды также подтвердил, что она отвечает требованиям.

Что касается гостиниц, к приему туристов готовы около 2400 гостиниц, отелей и санаториев, предлагающих туристам свыше 4000 оздоровительных программ. Помимо этого, для посещения доступны более 165 туристических объектов.

Ранее сейсмолог Александр Жигалин посоветовал на время отложить поездку в Турцию. Также в 2024 году турпоток из Бахрейна в Россию увеличился в пять раз.