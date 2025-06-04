В Нижнем Новгороде протестировали заселение в отель по биометрии

Во время конференции ЦИПР-2025 в нижегородском отеле запустили процедуру заселения гостей по биометрии через сервис моментальной регистрации "Мигом". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

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Гостям отеля не нужно заполнять анкеты и предоставлять удостоверяющие личность документы. Услуга сокращает время регистрации более чем в десять раз. Вся необходимая информация поступает сотруднику на ресепшен за 15-20 секунд.

"Сегодня Нижний Новгород - второй город, где можно заселиться в гостиницу по биометрии. Мы запустили сервис в пилотном режиме на время проведения конференции ЦИПР. Проанализируем опыт представления этой услуги и будем принимать решение о ее дальнейшем масштабировании, в том числе - на территории Нижегородской области", - рассказал Григоренко.

Для подключения услуги нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные и отсканировать специальный QR-код на ресепшн отеля. Заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта.

Ранее сервис регистрации по биометрии "Мигом" был запущен в рамках пилотного проекта в Москве.