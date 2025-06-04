Специалисты рассказали, когда Анапу избавят от мазута

Специалисты рассчитывают ликвидировать последствия разлива мазута в прибрежной зоне Анапы до конца июня, если погода не помешает работам. Об этом заявил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

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На месте происшествия работают 167 водолазов, которые в круглосуточном режиме очищают дно от нефтепродуктов. По словам Сергея Штрикова, темпы работ зависят от волнения моря, но при благоприятных условиях участок песчаного побережья может быть полностью очищен в течение месяца.

«Мы уже обработали значительную часть загрязненной территории, но предстоит убрать еще около 300 тонн мазута», – пояснил министр.

Для обследования дна спасатели используют подводные дроны, что позволяет точнее определять очаги загрязнения. Параллельно Роспотребнадзор ведет постоянный контроль за состоянием пляжей.

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района могут открыть для отдыхающих, если ситуация стабилизируется.

«Сейчас изучаются наиболее эффективные методы очистки песка и воды. Мониторинг ведется как на суше, так и в акватории», – подчеркнула Анна Попова.

Окончательные сроки завершения работ будут зависеть от метеоусловий и скорости устранения оставшихся загрязнений.