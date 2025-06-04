В Госдуму внесли законопроект о туристских тропах

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о создании в РФ Национальной системы туристских троп. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

В рамках предложенных изменений в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вводится понятие туристских троп. Эти тропы будут предназначены для различных видов активного отдыха: пеших, велосипедных, лыжных и конных маршрутов. Участки земли, на которых они будут прокладываться, должны быть оборудованы навигационными и ориентировочными системами. Также планируется размещение элементов благоустройства и временных конструкций вдоль маршрутов.

Законопроект подразумевает создание Национальной системы туристских троп в стране. В документе указано, что инициатива по созданию таких троп может исходить от юридических лиц, включая федеральные и региональные органы власти, местные администрации, а также индивидуальных предпринимателей. Управление и создание туристских троп будет осуществляться на основании утвержденного паспорта, порядок составления которого определит правительство России. Все тропы будут классифицированы на федеральные, региональные и муниципальные, а также будут выделены маршруты на особо охраняемых природных территориях.

После утверждения туристской тропы информация о ней будет заноситься в Единый реестр туристских троп. Законопроект предлагает установить основные принципы создания и ведения этого реестра. Он будет содержать данные о названии тропы, ее местоположении и длине, а также о ее ценности для оздоровительных, рекреационных, спортивных и познавательных целей, а также информацию о ее операторе.