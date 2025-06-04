Музеи Брестской и Владивостокской крепостей подписали соглашение о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" (Белоруссия) и Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (в состав которого входит комплекс "Владивостокская крепость") подписали соглашение о сотрудничестве, совместных исследованиях и выставках. Как сообщили ТАСС в пресс-службе дальневосточного музея, подписание состоялось в Минске.

"Соглашение подписали первый заместитель директора музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Артем Мельников и директор Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. В рамках соглашения стороны договорились об участии в совместных мероприятиях, проведении совместных научных исследований, о совместной работе по созданию экспозиций, стационарных или передвижных выставок", - сообщили в пресс-службе.

В начале мая прошел телемост "Владивосток - Брест. Две крепости, соединяя время и расстояния". Тогда во Владивостоке на 13-м пороховом погребе (является частью Владивостокской крепости) собрались ветераны, представители организации "Белорусы Приморья", генеральный консул Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол, творческие коллективы, юнармейцы.

"Мы вместе выстояли в трудные годины, вместе громили врага, имеем общие исторические корни, так как первые переселенцы в Приморье были из Белоруссии, много деревень у нас носят названия белорусских селений и городов. И никогда не забудем подвиг наших дедов, которые освобождали Беларусь, прошли из Владивостока до Берлина. В наши дни говорим белорусскому народу большое спасибо за помощь и поддержку, оказываемую в трудные времена: мы никогда не забудем поддержку в период наводнений, когда из Беларуси доставляли гуманитарную помощь", - цитирует пресс-служба правительства Приморья губернатора края Олега Кожемяко.

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в 1877-1917 годах. Крепость состоит из береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. С начала 1990-х годов до принятия их на баланс одноименным музеем почти все объекты крепости были оставлены военными частями и долгое время не имели охранного статуса, что привело к их запустению и разграблению.