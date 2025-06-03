Перечислены бюджетные направления для пляжного отдыха в июне

Россиянам, планирующим отдых в июне, рассказали о зарубежных направлениях, куда можно отправиться, потратив не более 75 тысяч на одного человека. Стоимость рассчитана с учетом расходов на перелет.

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Возглавили список бюджетных направлений ОАЭ. Туроператоры предлагают туры на двоих на 10 ночей с перелетом из Москвы за 103 тыс рублей. Недорогим выйдет отдых на курорте Хайнань в Китае. Туристам доступны предложения от 106 тыс рублей за двоих.

Кроме того, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в списке оказались Турция, предлагающая отдых по системе «все включено» за 123 тыс рублей, Таиланд – от 127 тыс с перелетом и завтраками.

Отпуск в Катаре обойдется от 139 тысяч за двоих. В списке бюджетных мест также оказались Вьетнам, Египет и Шри-Ланка.

Ранее сообщалось, что россияне стали проявлять неожиданно большой интерес к поездкам в экзотические страны.