Опрос показал, нужен ли пассажирам Wi-Fi в самолетах

Большинство пассажиров готовы смириться с отсутствием Wi-Fi в самолетах. Но лишь в случае недолгого перелета. Это следует из опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняло более 3300 человек.

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Ранее заместитель гендиректора «Бюро 1440» высказал мнение, что интернет появится на отечественных бортах российских авиакомпаний уже через пару лет. По его словам, сервис станет доступен через полгода после завершения развертывания спутниковой сети, запланированного на 2027 год.

Впрочем, как оказалось, услуга не так уж необходима путешественникам. Wi-Fi во время полета критически важен лишь для 24% опрошенных. А треть респондентов отметила, что им достаточно обычной системы мультимедиа, которая, как правило, включает фильмы, цифровые книги и музыку на борту.

В комментариях некоторые пользователи высказались скептически насчет подобных планов. По их мнению, ждать интернет придется дольше двух лет и стоить он будет дороже, чем за рубежом. «Вопрос цены. Уверен, она будет "конская"», – написал один из читателей. «Что по цене? 10 долларов за 1 Мб?» – сыронизировал другой подписчик.

Часть пользователей отметила, что наличие Wi-Fi в полете несет в себе определенные неудобства. Например, не позволит пассажиру насладиться цифровым детоксом и повысит риск нарушения тишины, если путешественники захотят смотреть видео без наушников. Другие читатели заметили, что интернет – это лишь дополнительная услуга, а не обязательная к использованию опция.

Наконец, многие привели в пример иностранные авиакомпании, на рейсах которых Wi-Fi присутствует уже много лет. В одних случаях пассажиры могут читать только мессенджеры, в других – получают полноценный доступ к Сети.