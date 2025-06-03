В Анапе определили опасные для туристов зоны пляжей

Власти в Краснодарском крае, где на загрязненных после крушения танкеров пляжах фиксировали скопление туристов, определили опасные зоны побережья в Анапе и Темрюкском районе, которые планируется огородить от отдыхающих для соблюдения запретов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

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«В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС. В Темрюкском районе "опасной зоной" определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от п. Веселовка до заповедника Утриш)»‎, — говорится в официальном заявлении оперштаба.

Там пояснили, что соответствующие постановления об определении таких зон изданы главами Темрюкского района и города-курорта Анапа, они вступили в силу.

В соответствии с ними в границах опасных зон действует запрет на купание в море, посещение этой прибрежной территории, ее рекреационное использование - то есть предоставление на ней каких-либо услуг, включая аренду лежаков, прокат водных аттракционов и прочие. Для соблюдения запретов власти смогут дополнительно оградить эти территории.

Накануне в Telegram-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщалось, что на пляжах в Анапе, где ведется очистка после загрязнения мазутом, зафиксировано большое количество отдыхающих, власти призвали туристов соблюдать запрет на купание и отдых на загрязненных территориях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. Ранее власти Анапы сообщали, что на территории пострадавших от разлива мазута пляжей был ограничен доступ для посещения, установлены соответствующие информационные таблички и аншлаги. Позднее для предупреждения отдыхающих ввели патрулирование с оповещением о запрете по громкоговорителям.