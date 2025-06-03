Известный водопад Дагестана огородили забором от туристов

Жители Дагестана обеспокоены судьбой Ханагского водопада – одного из самых красивых и известных в республике. Этот памятник природы, состоящий из двух каскадов, привлекает много туристов. Но теперь на подходе к водопаду начали возводить забор. Местные жители забеспокоились, решив, что теперь за красивый вид придется платить.

Отметим, что разговоры о монетизации интереса к этому месту ведутся уже несколько лет. В 2022 года правительство Дагестана даже утвердило размер платы, которая должна взиматься с каждого туриста, но решение так и осталось на бумаге. И вот теперь его воплощают в жизнь.

«В целях реализации положений вышеуказанного постановления начаты работы по установке забора вдоль границы водопада общей протяженностью – 50 м и высотой 2 м, которые согласованы с администрацией МО "Сельсовет Хурикский" Табасаранского района», – ​​сообщили в Дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов республики Дагестан.

Собранные деньги обещают направить на благоустройство: установить столбы с освещением, скамейки, построить мост через реку и привести в порядок смотровую площадку.

Власти подчеркивают: для местных жителей посещение природной достопримечательности останется бесплатным. А вот туристам действительно придется платить. Пока называется небольшая сумма – 100 руб. с человека, как и было предусмотрено постановлением республиканского правительства еще 3 года назад. Плату должны ввести после окончания благоустройства.

«Мы понимаем, что без финансирования тяжело поддерживать порядок там, куда приезжает много народа. Главное, чтобы средства использовались по назначению, – говорит президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров. – У нас уже есть положительные примеры введения оплаты на охраняемых природных территориях. Например, Салтинский водопад и Карадахская теснина: там на эти деньги дорожки сделали, резиновые сапоги закупили и выдают их туристам. Как будет на Ханагском водопаде, пока непонятно. Но нам – Ассоциации туриндустрии Дагестана – уже не нравится, как ведется благоустройство. Этот высокий забор зачем? Он закрывает весь вид. Есть и другие замечания. Мы намерены обратиться к правительству Республики с просьбой пересмотреть проект».

Не приветствуют перемены и местные жители: «Там и так уже обустроили, что мама не горюй: весь вид испортили гостиницей». «Эх, было время, когда вместо гостиницы там были домики и ещё можно было на середине реки на островке пикники проводить... А сейчас там застройка на застройке... Все сделали под коммерцию...» – сокрушаются дагестанцы.

Ранее TourDom.ru писал, что власти Дагестана предлагают изменить подход в турбизнесе.