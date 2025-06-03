Матвиенко раскритиковала эксперимент по легализации гостевых домов

Гостевые дома востребованы у семей с детьми и необходимы для развития внутреннего туризма. Проведение в течение двух лет эксперимента по предоставлению в них гостиничных услуг избыточно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Заканчиваете вы экспериментировать там, где это не надо. Принимайте решение и давайте развивать эти гостевые дома. Раз уж из уважения к вам, вы попросили, чтобы мы приняли этот закон, мы его примем. Но давайте не будем ждать два года, давайте эту тему отработаем и через год дадим право всем по единым правилам использовать эту замечательную частную туристическую инфраструктуру»‎, — сказала Матвиенко в ходе открытого диалога с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Она отметила, что гостиничные номера семьям с детьми обходятся дорого и позволить себе их могут не все.

«Мы говорим о развитии внутреннего туризма. Он сейчас востребован. Вот семьям с детьми, многодетным, очень удобно приехать и снять дом»‎, — добавила председатель Совфеда.

27 мая Госдума приняла закон о проведении в ряде регионов России эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в период с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Его цель - создание механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. Эксперимент будет проведен в Республике Алтай, Дагестане, Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях. Также в числе участников Севастополь и федеральная территория "Сириус".

Предполагается, что Совет Федерации обсудит закон на пленарном заседании 4 июня.