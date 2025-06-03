Услышать орган в соборе и побывать в деревне викингов: что предложит Калининград летом

"Кантата"

Зародившийся в области и в 2025 году впервые вышедший за пределы региона Международный фестиваль классической музыки "Кантата" откроется в Калининграде на Соборной площади острова Канта 12 июня концертом-открытием в двух отделениях. Будут исполнены произведения Чайковского, Прокофьева, Чернакова. Исполнители: сводный оркестр музыкантов Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра, Московский государственный академический камерный хор (хор Минина).

Фестиваль продлится до 15 июня 2025 года на исторических площадках Калининграда и области. Запланированы семь концертов. Старт фестивалю 12 июня даст всероссийская акция, приуроченная ко Дню России, он пройдет в 12 регионах страны — от Калининграда до Владивостока.

"Орган+" и "Весна — большая вода" Левитана

14 июня в Кафедральном соборе на острове Канта откроется фестиваль "Орган+", возникший в рамках Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который проходит в Калининграде с 1999 года. С 2018 года в рамках фестиваля "Орган+" проводится выставка одной картины из Третьяковской галереи.

В этом году в Кафедральном соборе с 14 июня по 13 июля будет представлено полотно Исаака Левитана "Весна — большая вода". 14 июня состоится лекция о судьбе художника и его картины, которую проведет научный сотрудник Третьяковской галереи Галина Серова. Вечером того же дня гости послушают вокальный ансамбль Intrada, а 1 и 7 июля — титулярного органиста Мансура Юсупова. На закрытие Выставки одной картины 13 июля прилетят Хибла Герзмава и органист Иван Царев.

Мюзикл "Бранденбургская ярмарка" в музейно-замковом комплексе "Бранденбург"

В музейно-замковом комплексе "Бранденбург" в Гурьевске 15 июня состоится премьера иммерсионного мюзикла "Бранденбургская ярмарка". Это история о том, как прусская девушка Лига и рыцарь Конрад полюбили друг друга вопреки всем преградам. Но их счастье не дает покоя жестокому Маршалу, который готов на все, чтобы разлучить их. Действие мюзикла будет разворачиваться на ярмарочной площади замка XIII века, а зрители станут непосредственными наблюдателями действа. Помимо представления их ждут прогулки на лошадях перед спектаклем и во время антракта, ярмарка и мастер-классы для всех желающих, огненное шоу после заката, рыцарский турнир, еда и напитки в трактире "Старый рыцарь", дегустация местных напитков.

Праздник хлеба и молока

В Центральном парке культуры и отдыха Калининграда 15 июня пройдет Праздник хлеба и молока. Гостей ждут мастер-класс "Школа маленьких поварят", выставка, посвященная хлебному и молочному производству, будет работать VR-зона и стритфуд с угощениями от местных производителей, интерактивные фотозоны, выставка-продажа калининградской продукции и выступления калининградских музыкальных групп на главной сцене. Заявлено также выступление группы Hi-Fi.

"Пер Гюнт" в замке Бранденбург

Театрализованное музыкальное представление "Пер Гюнт" по мотивам пьесы Генрика Ибсена на музыку Эдварда Грига в сопровождении Калининградского симфонического оркестра, артистов хореографической группы Ильи Чепелева, артистов Калининградской областной филармонии, театра "Содружество актеров" будет проходить в руинах замка Бранденбург под Калининградом 27 июня, 18 и 25 июля, 15 и 29 августа, 5 и 12 сентября.

Гостей ждет театрализованное музыкальное представление. Можно будет также покататься на лошадках, пострелять из лука, погадать на картах, позаниматься в гончарной мастерской, отведать яств в трактире "Старый рыцарь".

Праздник Ивана Купалы в деревне викингов

Праздник Ивана Купалы пройдет 5 июля в воссозданной деревне викингов "Кауп" в Зеленоградском районе области. Гостей ждут: конкурсы; фольклорная музыка и песни; народные игры, забавы и потехи; плетение венков; метание топоров; хороводы; очищение огнем; поиск цветущего папоротника; танцы и песни у ночного костра и огненное шоу. Желающие смогут попрактиковаться в стрельбе из лука и арбалета образца Х века, научиться художественной обработке кожи, попробовать средневековую кухню, посетить торговые ряды с керамикой, украшениями из кожи, средневековыми напитками.

Рок-опера "Моцарт" в руинах средневекового замка Шаакен

Рок-оперу "Моцарт" представят в июле и августе в руинах замка Шаакен 1526 года постройки в поселке Некрасово. Постановка повествует о жизни великого композитора, отражая ее взлеты и падения, любовь и страсть. Музыкальное исполнение гармонично сочетает французский шарм, мощь рок-музыки и изысканность классики.

"Балтийские сезоны"

Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет на площадке Калининградского областного драмтеатра с августа по октябрь. Фестиваль искусств был впервые проведен в 2004 году. По своему творческому содержанию программа фестиваля выводит его на уровень мировых стандартов. За всю историю фестиваля в нем приняли участие свыше 90 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов и более 5 тыс. артистов.

Фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче"

В Калининграде 19–24 августа состоится традиционный фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче". В его рамках проводятся конкурсная программа короткометражного игрового и анимационного кино, конкурсная программа полнометражного дебютного кино, внеконкурсная программа короткометражного игрового, анимационного кино, а также бесплатные показы конкурсных фильмов для жителей города. Зрители смогут посетить творческие встречи с авторами, специальную конкурсную программу "Короче. Звезды"; культурно-развлекательную программу.

Морской фестиваль "Водная ассамблея"

Музей Мирового океана в Калининграде проведет традиционный морской фестиваль "Водная ассамблея". "В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию Музея Мирового океана и пройдет 13 сентября", — сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

По традиции гостей музея ждет парад исторических судов, гребная регата, выступления флайбордистов, а также новые выставки, спортивные игры, конкурсы. Фестиваль проводится с 2006 года и является частью обширной программы по сохранению морского наследия России, поддерживает морские традиции и формирует уважение к морской истории страны, добавили в пресс-службе.

В календаре событий лета 2025 года регионального туристического портала множество других событий, которые организованы в регионе. Область ежегодно фиксирует рост интереса туристов и рост туристического потока. По итогам текущего года в регионе ждут более 2,5 млн туристов.

Александр Архипов