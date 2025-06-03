На Северном Кавказе резко выросло количество деловых туристов

На Северном Кавказе за год почти на 50 процентов выросло число гостиничных бронирований для деловых туристов. Эксперты связывают это с активным экономическим развитием регионов и расширением транспортной инфраструктуры.

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«Количество гостиничных бронирований деловых туристов в регионах Северного Кавказа по итогам января — мая выросло на 47% год к году, Дальнего Востока — на 44%, подсчитали в сервисе "Островок Командировки". Рост аналитики называют наиболее выраженным среди других федеральных округов. Он также превосходит средний по стране, составивший 28%», — приводит цифры издание «Коммерсант».

К примеру, специалисты платформы «Ракета» отмечают рост количества командировок во Владикавказ на 17%. А руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева связывает увеличение интереса к деловым поездкам на Северный Кавказ с общим экономическим развитием макрорегионов. По данным эксперта, в регионы СКФО преимущественно ездят сотрудники торговых, транспортных, медицинских, IT- и консалтинговых компаний. В сферу их интересов попадают Ставропольский край, Северная Осетия и Дагестан.