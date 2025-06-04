В Калининградской области готовятся бить рекорды этим летом

До 920 тыс. туристов ожидают в Калининградской области в летнем сезоне 2025 года. Показатель превысит уровень 2024 года на 12%, сообщили ТАСС в министерстве по культуре и туризму области.

"Ожидается, что в летнем туристическом сезоне 2025 года туристический поток составит 915-920 тыс. человек. Увеличение турпотока составит 12% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в зависимости от месяца варьируется уровень бронирования в гостиницах. Так, в июне он составляет от 32% до 84%, в июле - от 35% до 98%, в августе - от 23% до 100%.

"Наибольшую загруженность демонстрируют отели побережья области", - заметили в региональном министерстве.

По его данным, в регионе действуют 300 коллективных средств размещения с номерным фондом 7 909 единиц, внесенных в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Большая часть классифицированных средств размещения сосредоточена в Калининграде - 93 классифицированных средства размещения с номерным фондом 3 326 единиц; в Зеленоградском муниципальном округе - 73 классифицированных средства размещения с номерным фондом 1 596 единиц, в Светлогорском городском округе - 47 классифицированных средств размещения с номерным фондом 1 533 единицы.

Самая высокая стоимость номера в пятизвездочном отеле составляет 470 тыс. рублей, самая низкая стоимость номера в хостеле - 1 434 рубля, заключили в ведомстве.