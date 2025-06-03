Названы петербургские пляжи, где можно безопасно купаться

Только три пляжа в Северной столице признали пригодными для купания. Специалисты городского Роспотребнадзора отметили, что речь идет об озере Безымянном в Красносельском районе, Верхнем Суздальском озере и Ольгинском пруду в Выборгском районе.

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«Только три водоема соответствуют санитарным нормам: озеро Безымянное в Красносельском районе, Верхнее Суздальское озеро и Ольгинский пруд в Выборгском районе», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов.

Вода на остальных водных объектах не соответствует гигиеническим нормативам, добавляет издание Gazeta.SPb. В таких водоемах опасно купаться, уверены эксперты. В дальнейшем ведомство будет постоянно проводить проверки и следить за показателями.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что новые правила для пляжей намерены прописать в Петербурге.