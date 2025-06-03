Во сколько обойдется летний отдых на Каспийском побережье Дагестана

В республике пляжный сезон откроется десятого июня. Дагестанское побережье Каспийского моря занимает около 500 километров, большинство пляжей - песчаные. В 2025 году на побережье должны заработать 16 официально зарегистрированных пляжных зон.

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Муниципальные - бесплатные, их содержанием занимаются городские службы. Частные принадлежат отелям или базам отдыха. Гостям этих средств размещения платить за вход не нужно, а тем, кто приедет "со стороны", чтобы отдохнуть и искупаться, придется отдать 500-600 рублей с человека. Аренда шезлонга с зонтом обойдется в 150-200 рублей, беседки с мангалом - примерно в тысячу. Кроме того, на побережье очень много диких и при этом пользующихся популярностью пляжей.

Конечно, развитая инфраструктура и специальное оборудование имеются в основном на частных объектах. Батуты для детей или "банан" для катания по морю стоят от 150 рублей. За часовую аренду снаряжения для кайтсерфинга и вейкбординга придется отдать тысячу. На некоторых пляжах парковка для автомобилей тоже платная - около 150 рублей.

Перед началом нынешнего сезона Роспотребнадзор выборочно проверил места для купания. Ведомство обязало все хозяйствующие субъекты провести подготовку территорий, обеспечить их туалетами, урнами, душевыми кабинами. Владельцам выданы соответствующие предписания, рассказали в Роспотребнадзоре.

Но не на всех дагестанских пляжах можно безопасно плескаться в море. Как уточнили в ведомстве, только в двух городах - Дербенте и Избербаше - все пробы морской воды соответствовали санитарным нормам. В Каякентском районе из трех проб не соответствовала им одна. Хуже всего состояние морской воды в Махачкале и Каспийске, где все взятые 11 проб оказались провальными.

В нынешнем году, как и в предыдущих сезонах, это обусловлено превышением допустимого уровня содержания бактерий, что связано с канализационными сбросами, стоками промышленных и ливневых вод. В регионе отсутствуют современные очистные сооружения, и загрязненная вода напрямую уходит в Каспий. В прошлом году Роспотребнадзор из-за загрязнения воды запретил купание на пляжах Махачкалы и Каспийска. Не исключено, что и в нынешнем будет принято аналогичное решение.

Тем временем многие гостиницы на летний сезон практически заняты, места в них бронировали еще ранней весной. Ценовой диапазон достаточно широкий. Трехзвездочные отели обойдутся в три-пять тысяч рублей в сутки, четырехзвездочные - от пяти до 10 тысяч рублей. За номер в гостинице премиум-класса с видом на море и спа-центром придется заплатить до 20 тысяч рублей.

Есть вариант снять комнату на базе отдыха на побережье. Экономвариант с ограниченным сервисом обойдется в две тысячи рублей в сутки, средний сегмент - от пяти тысяч. За коттедж возле моря с мангальной зоной и бассейном придется отдать 10-15 тысяч рублей в сутки.

Многие туристы в Дагестане предпочитают снимать квартиры. Но их предложение сейчас очень ограничено, арендовать жилье в хорошей локации уже практически невозможно, разве что только по завышенной цене. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Махачкале и Каспийске стоят от трех до пяти тысяч рублей в сутки. Стоимость люкс-апартаментов может достигать 10 тысяч рублей.

«Цены на жилье летом выросли на 10-15 процентов по сравнению с 2024 годом, в основном из-за увеличения туристического потока. Аренда коттеджей у моря подорожала на 15-20 процентов»‎, — рассказали корреспонденту "РГ" в одной из риелторских компаний.

Дагестан, кроме своих достопримечательностей, славится и национальной кухней. Гости республики любят вкусно поесть в местных кафе. В этом году стоимость блюд подорожала в среднем на 20-30 процентов. Как рассказала корреспонденту "РГ" хозяйка одной из точек общепита Сабина, в первую очередь выросли в цене продукты. Но дело не только в этом. Стоимость блюд в республике по сравнению с другими регионами страны была достаточно низкой, и владельцы заведений решили скорректировать цены с учетом наплыва туристов.

На какую сумму можно поесть в Дагестане, если не брать во внимание дорогие пафосные заведения с музыкой? Средняя стоимость салата - 300-400 рублей, супа - 250-300, горячего - 400-600. По сравнению с прошлым годом заметно подорожал шашлык. Из баранины он обойдется в 900-1300 рублей за порцию, из курицы - в 600.

И следует учесть, что не все рестораны и кафе принимают оплату картой, поэтому лучше запастись наличными. Есть еще некоторые хитрости, к которым прибегают заведения общепита, чтобы получить дополнительную прибыль с доверчивых туристов. Один из гостей рассказал корреспонденту "РГ", что получил счет с завышенной, на его взгляд, суммой. Тем более турист обедал в этом же кафе неделей ранее и имел представление о меню. Оказалось, что отдельной строкой в счет был вписан гарнир ко второму блюду, который обошелся в 250 рублей, тогда как до этого он входил в первоначальную стоимость. После того как руководству заведения пригрозили жалобой, чек был изменен.

Еще одна местная специфика - большинство кафе и ресторанов включают в счет процент за обслуживание, который добавляется к итоговой сумме. Из-за этого она увеличивается на 10-15 процентов.

В управлении Роспотребнадзора корреспонденту "РГ" рассказали, что это незаконно, и после предостережения ведомства десятки заведений добровольно убрали эту строку из счета.