Пляжи Калининградской области готовы к открытию летнего сезона

Пляжи Янтарного, Пионерского и Зеленоградского муниципальных округов Калининградской области готовы к открытию летнего сезона. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Всего для отдыхающих подготовили 20 морских пляжей общей протяженностью более семи километров. Кроме того, для комфорта маломобильных граждан оборудовали шесть адаптивных зон отдыха. Ответственные лица проверили укомплектованность штата спасателей и состояние необходимой для удобства отдыхающих инфраструктуры.

«Проверка показала высокий уровень подготовки пляжей Калининградской области к летнему сезону», — передает слова министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака официальный сайт регионального правительства.

К открытию сезона также готовят столичный регион. Так, представители Роспотребнадзора сообщили, что жители и гости города могут без риска для здоровья купаться в зонах отдыха «Тропарево», «Мещерское», «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», а также у Белого, Черного и Школьного озер.