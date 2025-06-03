Отелям и санаториям Анапы предложили разгонять туристов с пляжей

Администрация Анапы опубликовала постановление с рекомендацией санаториям и отелям, имеющим выход к морю, ограничить посещение пляжей. Документ за подписью мэра Анапы Василия Швеца размещен на сайте городской администрации.

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Руководству санаториев и гостиниц предлагается активизировать разъяснительную работу среди отдыхающих и организовать работу мониторинговых групп, которые предупреждают гостей курорта о запрете купания.

Мэрия Анапы также обозначила территорию проведения работ по ликвидации ЧС вдоль береговой линии Черного моря как опасную зону. Доступ в нее разрешен лицам, участвующим в работах. Остальных граждан будут информировать об ограничении доступа с помощью информационных стендов.

Ранее Минздрав Кубани предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье. Несмотря на то что пляжи закрыты, некоторые путешественники игнорируют запреты, что чревато проблемами со здоровьем.

В частности, после контакта с мазутом не исключены аллергические реакции, кожные высыпания, заболевания органов дыхания. Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам. Врачи напоминают, что при взаимодействии с нефтепродуктами необходимо промыть кожу водой с мылом, а при появлении недомогания – обратиться за медицинской помощью.