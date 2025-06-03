В Сочи прошел первый фестиваль чая

В Сочи, в центре города, впервые состоялся фестиваль сочинского чая с китайскими традициями "Чайный путь". Мероприятие организовано международным туроператором и Сочинским географическим обществом при поддержке администрации курорта.

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Выращиванием и переработкой чая и одновременно развитием сельскохозяйственного туризма в нашем городе занимаются пять крупных предприятий и несколько субъектов малого бизнеса, которые представили свою продукцию на фестивале "Чайный путь". В рамках мероприятия проходит важное обсуждение участниками рынка и экспертами мирового опыта и научной базы для выращивания чая в условиях холодного климата. Для сочинцев и гостей курорта этот фестиваль - еще одна прекрасная возможность интересно и с пользой провести время на курорте, - отметил заместитель главы Сочи Евгений Горобец.

В чайном городке под открытым небом все желающие могут бесплатно продегустировать свыше тридцати сортов черноморского чая, выращенных на юге России, включая редкие органические: белый, желтый, зеленый, красный, улуны, шэн-пуэр, разновидности габа-чая.

Гости фестиваля могли принять участие в славянских и китайских чайных церемониях, мастер-классах, познакомиться с продукцией местных производителей на ярмарке мастеров.

На импровизированной сцене вместе с российскими артистами выступили специальные гости фестиваля - китайские хореографические и вокальные коллективы института музыки, театра и хореографии. Вечером была организована танцевальная программа в ретро-стиле с розыгрышами призов. Вход свободный.

Сочи является единственной в России территорией, где чай выращивают в промышленных масштабах. В прошлом году количество собранного чайного листа составило 288 тонн, задействовано более 400 гектаров плантаций.

На объектах агропоказа у туристов со всей страны появилась замечательная возможность не только посмотреть на процесс производства чая, но и поучаствовать в этом увлекательном занятии самим. И, конечно, увезти с собой на память о курорте замечательную пачку сочинского чая.