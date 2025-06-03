В Екатеринбурге планируют построить гостиницу в виде гигантской волны

В Екатеринбурге построят пятизвездочную гостиницу на 120 номеров в составе гостиничного комплекса «Рамада». Проект предусматривает масштабное расширение инфраструктуры и обещает преобразовать городскую среду, превратив отель в уникальное сооружение в форме гигантской волны. Кредитование строительства осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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«Реализация подобных проектов позволит не только удовлетворить существующий дефицит качественных гостиничных номеров, но и даст импульс развитию внутреннего туризма, создаст рабочие места и укрепит экономику региона. Это стратегическая задача, поставленная главой региона Денисом Паслером, и мы планомерно ее решаем», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

К реализации проекта приступят уже в 2025 году. Инвестпроект по строительству второй очереди отеля Ramada by Wyndham Yekaterinburg Hotel&Spa ранее стал победителем отбора Минэкономразвития России на право получить льготное кредитование в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Финансовая поддержка со стороны государства позволила привлечь значительные инвестиции – около трех миллиардов рублей, гарантирующих реализацию проекта в установленные сроки и соответствие высоким стандартам качества обслуживания.

«Важно отметить, что сам участок проектирования – это узкая длинная полоса, расположенная вдоль Кольцовского тракта. И воспринимать архитектурное решение люди будут в динамике – проезжая вдоль него на автомобиле. Композиция фасада решена единой мощной волной. Такой приём, с одной стороны, позволяет органично объединить различные функциональные зоны в одном объекте, а с другой – несмотря на не самое благоприятное соседство с мощной автомагистралью – подчёркивает внутреннюю экосистему комплекса», – отметил архитектор проекта Тимур Абдулаев.

Помимо комфортного проживания, посетители смогут воспользоваться просторными залами для проведения конференций, посетить рестораны высокого класса и насладиться отдыхом в современной SPA-зоне. Кроме того, новый объект позволит привлечь в регион дополнительный туристический поток.

Открытие гостиницы ожидается в 2028 году, что сделает ее важным элементом формирующегося образа туристического бренда Екатеринбурга.