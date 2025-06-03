Карта тюменских пляжей: где искупаться летом 2025 года
Три пляжа в Тюмени полностью соответствуют всем требованиям для безопасного отдыха и купания. Об этом «ФедералПресс» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
«Выдано три санитарно-эпидемиологических заключения для водоемов, которые можно использовать для отдыха», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Искупаться совершенно легально и без опасений тюменцы могут на:
- озере Верхнее Кривое, база отдыха «Верхний Бор»;
- пруду в центре восстановления «Сибирь» в Тюменском районе;
- пруду Лесном в черте города.
На пляжах исследуют не только воду, но и песок. Для этого специалисты берут пробы. Для того, чтобы открыть пляжи, Роспотребнадзор исследовал 33 пробы песка и 146 проб воды. Не отвечающих нормам показателей не выявили.
В ведомстве отметили, что разрешение выдается на один сезон. Владельцы пляжей сами обращаются за санитарным заключением в Роспотребнадзор. После чего специалисты проводят исследования, в числе которых пробы воды и оценка условий: расположение, наличие необходимой инфраструктуры – туалетов, раздевалок, урн для мусора и тому подобное.
Водоемы не пригодные для купания обозначены табличками «Купание запрещено».