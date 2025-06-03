Как в Москве реализовывают совершенно разные туристические тренды

Туристические предложения Москвы настолько разнообразны, что гости города могут сочетать даже противоположные виды отдыха. Активная ночная жизнь и интерес к здоровому сну - тренды мирового туризма в 2025 году. В столице можно не спать всю ночь, посещая экскурсии, ночные культурные мероприятия и даже путешествуя по реке. По статистике, 24% иностранных туристов ожидают от Москвы насыщенную ночную жизнь. При этом в столице можно с особым комфортом отдохнуть и получить качественный и долгожданный сон.

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Куда пойти, если не спится

Культурно-познавательный и развлекательный туризм - самый популярный вид отдыха в Москве. Ожидается, что к 2030 году с этой целью столицу посетят 24 млн гостей (46% от всего турпотока). Неудивительно, что культурные и развлекательные мероприятия проводятся круглые сутки. Например, это акции "Ночь в музее" (более 550 тысяч человек посетили свыше 600 мероприятий в этом году), "Библионочь", "Ночной велофестиваль" и прочие события, на которых можно приобщиться к московской культуре и завести интеллектуальные знакомства.

В темное время суток интереснее ходить на квесты, их в Москве огромное количество на любой вкус. Любителям интерактива также стоит обратить внимание на иммерсивные спектакли или камерные концерты, они проходят в старинных особняках, отелях и усадьбах Москвы, и большинство сеансов - как раз в вечернее время.

Если хочется прогуляться на улице, можно отправиться на ночную экскурсию по центру Москвы с речным круизом. Освещение столицы - отдельная достопримечательность. Одна из причин, по которой туристы выбирают прогулку ночью, - знаменитые огни Москвы.

«Ночная Москва - это стандартная экскурсия. Обычно она предлагается с основной обзорной программой, ее часто выбирают гости из-за рубежа. Это вообще хит - прокатиться на теплоходе по ночному городу, по самому центру Москвы»‎, — рассказывает аттестованный гид Юлия Щелкунова.

Она добавляет, что обычно ночная экскурсия проходит по центру города. Красная площадь, фонтаны, Большой театр, Манежная площадь, "Зарядье", по ее словам, просто потрясающе подсвечены. Можно также подняться на Парящий мост, откуда открывается вид на высотку на Котельнической набережной, Кремль и Храм Василия Блаженного.

В Москве есть все условия, необходимые для организации полноценного ночного досуга. Сотни тысяч камер наблюдения и качественная световая среда обеспечивают безопасность в темное время суток. А ночные рейсы наземного транспорта связывают различные районы города, позволяя добраться из одной точки Москвы в другую даже после полуночи.

Где поспать и отдохнуть

Конечно, в отеле. Но не в простом, а в СПА: процедуры перед сном помогают наладить здоровье. Таких отелей в Москве множество, их можно найти на туристическом сервисе RUSSPASS. В них есть русская баня, финская сауна и хаммам, можно париться дубовыми и березовыми вениками, окунаться в ледяную купель, попробовать медовый пилинг и массаж с маслами. К 2030 году с учетом роста туристического спроса в столице планируется создать еще более 25,7 тысячи номеров с особо комфортными условиями размещения.

На территории Новой Москвы также работают санатории с минеральными водами: курортами в свое время были признаны санатории в Ерине (Рязановское поселение) и Михайловском (Михайлово-Ярцевское поселение).

И, наконец, большую роль в восстановлении отличного сна играет медицина. Медицинский туризм активно развивается, и Москва уже сегодня обладает мощнейшими конкурентными преимуществами в данной сфере. Объем медицинского туризма в столице к 2030 году вырастет и составит 1,6 млн человек.