Железнодорожный тур «Сибирь здесь» получит свое продолжение

Межрегиональный железнодорожный туристический проект "Сибирь здесь", который в пилотном режиме стартовал осенью 2024 года, получит свое продолжение в 2025 году. Кроме того, он охватит Урал, сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко.

"Мы говорим по июлю, чтобы он уже поехал. Июль-август. Это уже коммерческий проект, поэтому дальше время покажет. Он будет идти из Москвы, через Екатеринбург, Тюмень, Омск и остальные субъекты. Мы уже расширили его, Урал берем. Расширение, которое обещали, оно будет", - сказал Денисенко в беседе с ТАСС.

Проект "Сибирь здесь" стартовал 9 сентября 2024 года в Омске в пилотном режиме и завершился 16 сентября в Иркутске. Участниками тура стали более 110 пассажиров, в том числе 25 детей. Среди них - члены семей участников специальной военной операции, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, представители СМИ и блогеры. Туристический круиз следовал по маршруту Омск - Новосибирск - Бийск - Томск - Новокузнецк - Абакан - Красноярск - Иркутск с остановками и экскурсионными программами по пути следования.

Межрегиональный туристический проект "Сибирь здесь" реализуется при участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", государственного фонда "Защитники Отечества". Официальный туроператор - "РЖД тур".