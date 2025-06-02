Министр перечислил уютные пляжи в Калининградской области

В Калининградской области остаются лишь несколько пляжей, где можно найти тишину и покой. Министр Андрей Ермак назвал Донское и отрезок Куршской косы последними «островками уединения».

© runews24.ru

По словам министра культуры, практически все популярные пляжи региона — Куликово, Малиновка, Сокольники — уже хорошо известны отдыхающим. А вот уединённых мест остаётся всё меньше. Одним из последних Ермак назвал Донское. Он отметил, что сам называет его «раем мизантропа».

«Вот у меня вчера жена именно в Донское ездила отдыхать, потому что хотя бы там есть островок, где практически никого нет», — поделился министр.

Он добавил, что местные жители стараются сохранить уединённую атмосферу этого места, но развитие инфраструктуры сдерживать вечно не получится.

Также Ермак упомянул участок Куршской косы между Рыбачьим и Лесным, где ещё можно встретить лишь двух-трёх отдыхающих, «которые знают, куда ехать, чтобы ни с кем не пересекаться на пляже».

Министр подчеркнул, что пляжи Калининградской области отличаются высоким уровнем инфраструктуры и комфортом. По его мнению, регион может конкурировать с другими популярными курортами страны по качеству отдыха. Он напомнил, что десять пляжей отмечены международным знаком «Синий флаг», а шесть оборудованы для маломобильных граждан. Всего в регионе откроется около 20 зон отдыха общей протяжённостью почти 7,2 километра.