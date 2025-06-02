Турист 150 раз за год слетал между Москвой и Питером

Ровно год отработал проект шаттлов «Аэрофлота», запущенных между Москвой и Санкт-Петербургом. Нацперевозчик поделился цифрами, которых удалось достичь за время существования нового формата перевозок между двумя столицами. Авиакомпания перевезла 3,2 млн чел. Что интересно, быстрее всего удалось набрать первый миллион. В летний период этот рубеж был пройден за неполные 3 месяца в 20-х числах августа. Второй миллион был пройден ближе к Новому году. Ну а третий дольше всего – эту планку преодолели в мае.

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Несмотря на то что больше всего шаттлами летали в летнем сезоне, деловые туристы все-таки пользуются ими круглогодично. Нашелся рекордсмен, который 150 раз покупал билет на рейс между двумя столицами. Кстати, пассажиры совсем не часто меняют время вылета, что позволяет бесплатно делать новый формат – к этой опции прибегают лишь 2 человека из сотни.

Как уточняют в авиакомпании, за счет шаттлов пассажиропоток на направлении увеличился на 14%. Впрочем, это не произошло за счет оттока туристов со скоростных поездов между Москвой и Питером. Как ранее сообщали РЖД, в прошлом году объем перевозок на «Сапсанах» также рос. А еще была перезапущена «Аврора».

Некоторым туристам, постоянно летающим нацперевозчиком, новый формат пришелся по вкусу:

«Если у тебя карта золотая или платиновая и мест в экономе уже нет, то сажают сразу в бизнес при смене рейса. Ну и покупаешь изначально самый дешевый рейс, потом меняешь на нужный и удобный», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Но некоторым и не понравилось:

«Ничем не отличается от обычных рейсов, которые раньше были. Во Внуково хоть зона досмотра своя, чтобы не стоять в очереди, а в Пулково и того нет».

Ранее TourDom.ru писал, что «Сапсаны» пока что продолжают летать между Москвой и Питером лучше, чем шаттлы «Аэрофлота».